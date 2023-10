Agata i Hubert z "Love Island" wygrali coś więcej niż program. Ich miłość rozwija się z miesiąca na miesiąc. Zakochani starają się dzielić tym, co u nich słychać w mediach społecznościowych. Z kolei w rozmowie z Party.pl, zdradzili, kiedy dokładnie poczuli, że pomiędzy nimi może być coś więcej. Zobaczcie nasz wywiad.

Niedawno Agata i Hubert z "Love Island" świętowali miesiąc związku. Chociaż ich historia w programie nie była najłatwiejsza i trudno mówić o miłości od pierwszego wejrzenia, to właśnie oni jako duet podbili serca fanów, zdobywając aż 3/4 głosów od widzów w finale.

Hubert z "Love Island" w rozmowie z Party.pl, opowiedział o momencie, w którym uświadomił sobie, że to właśnie z Agatą chce spróbować tworzyć relację nie tylko w programie:

Dla mnie to był moment, w którym Agata powiedziała, że jeśli wyjdzie z tego programu to i tak mnie się odezwie, bo chce mnie poznać, bo ją ciągnie do mnie.

Z kolei Agata z "Love Island" nie ukrywa, że był moment, w którym się poddała w walce o uczucia Huberta w programie. Postanowiła jednak postawić wszystko na jedną kartę i dać mu do zrozumienia, że odezwie sie do niego poza willą:

Ja miałam taki moment załamania po powrocie z Casa Amor, kiedy Hubert wrócił z Sandrą. Miałam takie myśli, że odejdę, bo już nie będzie tu nikogo dla mnie. Wtedy powiedziałam Hubertowi, że jak odejdę to i tak się do niego odezwę i byłam ciekawa po prostu poznawania jego i docenił to, powiedział, że jestem odważna. To jest najlepszy moment na wyspie ten nasz powrót.