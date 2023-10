Adam z "Love Island" w rozmowie z Party.pl skomentował swoją relację z Hubertem. Uczestnik ostatniej edycji randkowego show nie ukrywał, że nie zawsze pozytywnie oceniał zachowanie swojego kolegi. Widzowie mieli żal do Adama i pozostałych uczestników za to, jak traktowali Huberta w programie i już poza nim. Teraz Adam ocenił zwycięzcę hitu Telewizyjnej Czwórki i powiedział, jak wyglądała ich relacja.

Adama z "Love Island" szczerze o Hubercie

Adam był jednym z uczestników, którzy wzbudzali największe emocje w siódmej edycji "Love Island". Widzowie nie wierzyli w szczerość jego uczuć do Marty i mieli do niego żal za to, jak razem ze swoimi kolegami traktuje Huberta. Ostatnio Adam z "Love Island" odpowiedział fanom, którzy nie uwierzyli w jego przemianę, a teraz zabrał głos w sprawie swojej relacji z Hubertem. Jak zareagował na informacje, że internauci krytycznie ocenili m.in. jego zachowanie wobec Huberta podczas live'a po zakończeniu show?

Ja wręcz broniłem Huberta. Ja zawse staram się być stroną z jednej i z drugiej strony. Jeżeli faktycznie poczułem, że ktoś na kogoś naskakuje niepotrzebnie to też taką osobę obronię- wyznał Adam.

Posłuchajcie, co jeszcze o Hubercie z "Love Island" powiedział nam Adam! Jak go ocenia?

