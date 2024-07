Beata z "Love Island" pochwaliła się swoim szczęściem. Była uczestniczka hitu Telewizyjnej Czwórki zareagowała na pytanie internautów o jej relację z Kamiel i zdradziła, jakie mają plany. Niestety, ze względu na odległość para nie może zbyt często się spotykać, ale wkrótce ma się to zmienić. Sprawdźcie, co napisała Beata z "Love Island".

Beata z "Love Island" szczerze o relacji z Kamilem

Beata i Kamil poznali się w siódmej edycji "Love Island". I chociaż początkowo przystojniak stworzył parę z Olą, która była nim zauroczona, to ostatecznie zdecydował się na relację z Beatą. Ostatecznie Beata i Kamil zajęli drugie miejsce w finale randkowego show, a po powrocie do Polski postanowili kontynuować swoją relację. Ostatnio Kamil z "Love Island" zaskoczył nowym zdjęciem, a fani dopytywali do Beatę. Internauci martwili się, co się dzieje w ich związku, ale były uczestnik programu zapewnił, że wszystko dobrze się układa.

Teraz głos w sprawie relacji z Kamilem zabrała Beata. Była uczestniczka "Love Island" zareagowała na pytanie o swój związek.

Z misiem jak najbardziej wszystko idzie w dobrym kierunku! Póki co ja jeszcze jeszcze jestem w Londynie, a Kamil w Polsce, więc będziemy jeździć tam i z powrotem- napisała.

Instagram/beatakurpas

Okazuje się, że już za kilka miesięcy wszystko się zmieni. Beata z "Love Island" podczas relacji na InstaStories zdradziła bowiem, że razem z Kamilem podjęli bardzo ważną decyzję dotyczącą ich związku.

Po wakacjach planujemy razem zamieszkać, a co do lokalizacji jeszcze się dogadujemy- zdradziła.

Instagram @beatakurpas

Jak widać, relacja Beaty i Kamila bardz poważnie traktują swój związek i mają wspólne plany na przyszłość. Kibicowaliście im w "Love Island"?