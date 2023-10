Hubert, którego poznaliśmy w siódmej edycji programu "Love Island" zorganizował na swoim Instagramie sesje pytań i odpowiedzi. Jak nietrudno się domyśleć, niektóre z pytań dotyczyły jego relacji z Agatą, której widzowie wciąż są ciekawi. Uczestnik szczerze wypowiedział się na temat pocałunku ukochanej z Adamem. Nie omieszkał także wbić małej szpilki. Komu? Koniecznie zobaczcie!

„Love Island 7”: Hubert o pocałunku Agaty i Adama

Pomimo faktu, że od wielkiego finału 7. edycji "Love Island" minęło już kilka tygodni, emocje nadal nie opadły. Świadczy o tym ciekawość widzów, którzy nadal śledzą losy swoich ulubieńców w mediach społecznościowych. W końcu to codzienność weryfikuje relacje, jakie powstały na Wyspie Miłości. Póki co wszystkie pary pokazują, że u nich nadal trwa sielanka. Jednak przecież nie zawsze tak było, a widzowie byli świadkami licznych zwrotów akcji i niedomówień pomiędzy uczestnikami. Najlepszym tego przykładem była relacja zwycięskiej pary - Agaty i Huberta. Czy ta dwójka zostawiła już za sobą, wszystko, co wydarzyło się w programie? Uczestnik wypowiedział się w tym temacie.

Instagram @hubwic

Ostatnio Agata opowiedziała o relacji z Hubertem w "Love Island". Wówczas przyznała, że miała momenty załamania. Bez wątpienia jednym z nich był pocałunek z Adamem. Widzowie wciąż o nim pamiętają. Postanowili dopytać, jak sam zainteresowany odnosi się do wydarzeń:

- Odważyłeś się pooglądać odcinek z pocałunkiem Agaty i Adama? (żeby sprawdzić okoliczności) - padło pytanie.

Hubert szczerze odpowiedział:

- Do tej pory obejrzałem tylko odcinki, w których Agata całowała się z Adamem, Beata z Mateuszem oraz pierwszy odcinek sezonu. Można powiedzieć, że się "odważyłem", chociaż tutaj chciałem zaznaczyć, iż cokolwiek bym nie zobaczył, ze strony Agaty i tak nie zmieniłbym nastawienia w naszej relacji. Oczywiście zobaczyć te sceny nie było najmilej - ale wybaczyłem Agacie wszystko, także nie ma sensu wracać do tematu - skwitował.

Instagram @agata_paz

Uczestnik "Love Island" wspomniał także o rozmowach "Świętej Trójcy" i o samym Adamie. Zasugerował w swojej odpowiedzi, że jego przeprosiny mogły być nieszczere:

- Bardziej zdumiały mnie pewne słowa, które usłyszałem przy rozmowie w małym, męskim gronie, chwile po drugim zdarzeniu. Zaprzeczają przeprosinom, które zdawały się być bardzo szczere - wyznał wyraźnie zaskoczony.

Kibicujecie Agacie i Hubertowi?

Pawel Wodzynski/East News

Mat. prasowe