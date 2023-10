Jak wyglądają relacje uczestników po finale "Love Island"? Internauci dość czujnie obserwują ich poczynania w mediach społecznościowych i wyłapują kto z kim trzyma.

Jakie nastawienie do znajomych z programu mają on i Agata?

Od finału "Love Island" minęło już kilka tygodni. Internauci wciąż doszukują się nieporozumień pomiędzy uczestnikami 7. edycji. Oliwy do ognia dolał wpis Wiktorii, która o relacjach po finale "Love Island" napisała: "impreza pokazała, że nie wszystko jest tak, jak niektórzy pokazują na Instagramie". A co tuż po powrocie z Hiszpanii o relacjach z uczestnikami mówił Hubert?

Z pewnością, ktoś to nazwał, że jestem introwertykiem, że trzymam się na uboczu, a to nie do końca tak było. Ta moja alienacja była spowodowana różnym może podejściem do życia, niekoniecznie chciałem mówić, to co inni chceli usłyszeć. Nie wszyscy się muszą lubić, grunt, by się szanowali po prostu każdy mógł wybrać, z kim chce się spędzać czas. Pod koniec potrafimy spojrzeć sobie w oczy i nie mieć do siebie jakiegoś żalu niewyjaśnionego - zapewnił.