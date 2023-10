Marta i Adam z "Love Island 7" ogłosili, że nie są już parą. Oboje w sieci opublikowali krótkie wpisy na ten temat, twierdząc, że życzą sobie jak najlepiej. Co się stało? Jak poinformowała Marta, Adam po prostu się w niej nie zakochał. Nieco więcej zdradziła odpowiadając na pytania dociekliwych fanów show. Czy udawali związek?

Zobaczcie!

Związek Marty i Adama z "Love Island 7" jest już przeszłością. To spore zaskoczenie dla ich fanów, bowiem jeszcze kilka dni temu para publikowała wspólne zdjęcia, na których wydawali się bardzo szczęśliwi. Naglą decyzję o rozstaniu podjął Adam, co dla Marty, jak mówiła, jest przykrą niespodzianką.

Nie zakochał się i nie winię go za to - napisała.

Jej obserwatorzy ruszyli więc z pytaniami na Instagramie, na które uczestniczka "Love Island" chętnie odpowiadała. Jedno z nich brzmiało: "Czy Adam udawał zakochanego", na co Marta odparła krótko "Tak".

Niektórzy zauważyli, że jeszcze chwilę temu Marta i Adam całowali się, teraz zaś ogłaszają koniec związku. Co na to Marta? Okazuje się, że też jest zdziwiona:

No właśnie chyba zaproszeniem do rodziców, poznanie dziadków, dawanie kwiatów i całowaniem, jęczeniem, że przyjeżdżam w poniedziałek, a nie w niedzielę, nie daje się do zrozumienia, że coś jest nie tak. Pamiętajcie - jak nie kochacie, to nie zachowujcie się jak zakochane nastolatki - odpowiedziała zdumiona.