"Love Island 7": Agata i Adam w namiętnym pocałunku. Fani w szoku: "Co tu się wyczynia?"

W minionym odcinku "Love Island 7", Agata i Adam zaszaleli. Dali się ponieść emocjom i zatracili się w namiętnym pocałunku. Co na to ich drugie połówki?

W 7. edycji "Love Island" nie ma czasu na nudę. Uczestnicy co chwila dostarczają widzom nowej dawki ogromnych emocji, a tym razem zadbali o to Agata i Adam! Choć obydwoje są w innych parach, dali się ponieść emocjom i oddali namiętnym pocałunkom. Fani nie ukrywają, że są mocno zaskoczeni zachowaniem tej dwójki. A co na to Beata oraz Hubert?

"Love Island": Agata i Adam w namiętnym pocałunku

Na "Wyspie miłości" naprawdę się dzieje! Ostatnio o ogromną dawkę emocji dla widzów zadbała Doda, która pojawiła się w "Love Island" - artystka nie tylko dała muzyczne show, ale także poprowadziła przeparowanie, podczas którego publicznie skarciła Julię i Alicję. Teraz z kolei widzów zaskoczyli Agata i Adam, którzy pomimo tego, że są w innych parach (Agata z Hubertem, a Adam z Beatą), zaczęli się namiętnie całować!

Zobacz także: "Love Island 7": Gwiazdy zachwycone występem Dody: "Dawać Dodzie własny program"

Widzowie "Love Island" już od pewnego czasu przeczuwali, że Agata nie jest zainteresowana rozwijaniem relacji z Hubertem. W minionym odcinku uczestniczka swoją wypowiedzią potwierdziła ich przypuszczenia.

- Jest OK, a ja szukam tego WOW. Z jednej strony szukam spokojniejszej osoby, ale jak to dostaję, to nie wiem, czy to lubię - stwierdziła Agata.

Mimo wszystko Agata oficjalnie nie zakończyła relacji z Hubertem i dała się ponieść namiętnościom z Adamem. Fani nie ukrywają, że są zaskoczeni zachowaniem tej dwójki i przyznają wprost, że szkoda jest im Beaty i Huberta.

- Co tu się wyczynia 😂😂 🫣 Adaś ty chyba szukasz przygód, a nie miłości 😂 - Agata NIE rozumiała, czym kierowała się Ola...ciekawe, czym kieruje się ona w tej sytuacji...Ż E N A D A ... - Mhm.. aż brak mi słów. Widać, ze mocno trafiło do Agaty to, że tworzy z Hubertem stare dobre małżeństwo.. to pokazała 🤯 - Agata i Adam do domu. Szkoda mi Beaty.... - piszą zaskoczeni fani.

Mat. prasowe LOVE ISLAND

Zobacz także: "Love Island 7": Niesamowity rekord dzięki Dodzie! Nie uwierzycie, ilu widzów obejrzało odcinek z gwiazdą

A Wy, co sądzicie o tej sytuacji? Myślicie, że Agata i Adam na najbliższym przeparowaniu zostaną parą? W zwiastunie kolejnego odcinka "Love Island 7" już dowiedzieliśmy się, że Beata i Hubert mocno przeżyją to, co wydarzyło się pomiędzy Agatą i Adamem... Wygląda na to, że czekają nas kolejne, wielkie emocje!

Instagram @loveislandwyspamilosci