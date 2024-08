Angela Dańczak dała się poznać w programie "Love Island" jako pewna siebie kobieta, która nie boi się medycyny estetycznej, a nawet bardziej angażujących operacji. Jej dawny wizerunek oraz podejście mentalne do większości spraw radykalnie się zmieniło i teraz Angela jest zupełnie inną kobietą. Przed naszą kamerą opowiedziała o swojej najodważniejszej decyzji ostatnich lat. O co chodzi?

Angela Dańczak na swoim Instagramie zgromadziła pokaźne grono fanów, którzy są z nią od czasów jej udziału w "Love Island". Internauci mogą zauważyć gigantyczną przemianę kobiety, która zaczęła się w momencie, gdy Angela postanowiła zmienić swoje imię z Angeliki na Angelę. Następnie jej przemiana mentalna doprowadziła ją do myśli, że powinna usunąć implant ze swoich piersi. Tak się stało! Angela Dańczak pomniejszyła swój biust i wszystko skrupulatnie relacjonowała fanom. Teraz przed naszą kamerą wyznała, dlaczego zdecydowała się na ten krok i czy faktycznie był on tak konieczny:

To było nieuniknione, żebym ja to zrobiła, tyle rzeczy przepracowałam, że siłą rzeczy to było efektem mojej metamorfozy(...) Jak ja zaczęłam się szczerze kochać to te piersi były dla mnie kotwicą

- wyznała Angela Dańczak.