Paulina z "Love Island" podczas relacji na InstaStories odniosła się do zarzutów Patryka, który oskarżył ją o to, że w ostatniej chwili odwołała ich spotkanie. Były uczestnik randkowego show Polsatu opublikował wówczas relację w której nie ukrywał złości, że Paulina nie chciała spędzić z nim swoich urodzin. Później, podczas wspólnego live'a z innym uczestnikiem "Love Island" Patryk powiedział wprost - "Paula z nami pograła". Teraz głos zabrała Paulina i przyznała, że wylała się na nią fala hejtu.

Paulina była jedną z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek szóstej edycji "Love Isand". Fani byli mocno rozczarowani zachowaniem pięknej brunetki, która stworzyła bliską relację z Pawłem, ale podczas pobytu w Casa Amor zbliżyła się do Patryka z którym ostatecznie wróciła do willi. Paweł z "Love Island" zrezygnował z dalszego udziału w programie, a fani programu mocno skrytykowali wybór Pauliny. Uczestniczka nie żałowała jednak swojej decyzji i stworzyła parę z Patrykiem. Paulina i Patryk odpadli tuż przed finałem programu, ale wydawało się, że ich relacja ma szansę przetrwać poza willą.

Niestety, kilka dni temu okazaało się, że między Pauliną a Patrykiem z "Love Island" wybuchła afera, która najwyraźniej doprowadziła do ich rozstania. Patryk zorganizował nawet wspólnego live'a z Pawłem i wtedy powiedział, co myśli o zachowaniu Pauliny.

Ja uważam, że ludzi trzeba traktować z szacunkiem a takie zachowanie świadczy, że nie do końca ten szacunek był, bo trochę Paula z nami pograła. No trudno- mówił Patryk.

Teraz głos zabrała sama Paulina! Była uczestniczka "Love Island" podczas "Q&A" skomentowała zachowanie Patryka i zwróciła się do internautów.

Pamiętajcie, że póki co znacie tylko jedną wersję. Patryk oszukał mnie i Was, a jego story z kwiatami i live z Pawłem zrobiony w moje urodziny sprawiły, że do teraz zbieram szczękę z podłogi- wyznała Paulina.

Paulina z szóstej edycji "Love Island" nie ukrywa, że wylała się na nią fala hejtu. Była uczestniczka randkowego show nie rozumie, dlaczego Patryk zdecydował się na live'a z Pawłem i publicznie ją zaatakował w czasie, kiedy świętowała swoje urodziny.

Było to na pewno przykre, że znaleźli sobie taki dzień żeby robić nagonkę na mnie w sieci, ale ok. Ja pierwsza zapowiedziałam live po sztucznej relacji Patryka z kwiatami i prezentem, więc on musiał być pierwszy wiadomo, mimo, że zapewniali razem z Pawłem, że zrobią live po weekendzie, postanowili urządzić go sobie w moje urodziny. Na szczęście kiedy live się skończył i spłynęła na mnie fala hejtu, nie byłam sama, więc po prostu odłożyłam telefon na bok i nie psułam sobie wieczoru- napisała Paulina.