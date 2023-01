"Love Island 6": Patryk zaskoczył wyznaniem o dzieciach. Wkrótce założy rodzinę z Natalią?

Fani "Love Island" nawet tuż po finale 6. edycji show mogą liczyć na prawdziwą dawkę emocji. Wszystko ze względu na fakt, że uczestnicy z wielką chęcią tłumaczą się na swoich mediach społecznościowych z wydarzeń, jakie oglądaliśmy na wizji, ale także z tego, co wydarzyło się poza willą. Tym razem to Patryk zaskoczył internautów swoim szczerym wyznaniem. "Love Island 6": Patryk o Natalii Wielki finał 6. edycji "Love Island" już za nami. To jednak nie oznacza końca emocji i miłosnych perypetii ulubieńców Polsatu. Właśnie teraz na jaw wychodzą kulisy, dotyczące wielu programowych relacji. Bez wątpienia jednak największym zaskoczeniem okazało się być rozstanie Pauliny i Patryka z 'Love Island" . Ich rozstanie nie obyło się bez obustronnych, publicznych zarzutów. Po oświadczeniach Pauliny z "Love Island" przyszedł czas na prawdę ze strony Patryka. Uczestnik show w tym celu zorganizował instagramowe spotkanie na żywo z kolegą z programu, Pawłem, którego mieliśmy okazję poznać w "Casa Amore". Podczas wspólnej pogawędki zraniony Patryk odniósł się do relacji z Paulą, nie wypowiadając się o swojej byłej programowej partnerce w najlepszy sposób: - U mnie to nie było "big love" itd. (...) U mnie bardziej chodziło o to, że ja jestem szczery (...) Spędzasz z jakąś osobą jakiś okres czasu i była chęć kontynuowania, ja to odebrałem, że to jest chęć obopólna. Tak to odebrałem. No i ja nie jestem teraz ani załamany, ani nie wiadomo jak wstrząśnięty, po prostu byłem wkurzony i zawiedziony. Że osoba mówi jedno, robi drugie, myśli trzecie. Patryk z "Love Island" stwierdził, że jego programowa partnerka pojawiła się w telewizji tylko po to, by zdobyć popularność: - No jak ktoś przychodzi do programu tylko po fejm i kombinuje, na...