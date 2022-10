"Love Island": Josie pochwaliła się nową fryzurą! "Kocham moje nowe włosy"

Waleria z "Love Island" podczas relacji na InstaStories pokazała, jak wygląda z grzywką i zapytała swoich fanów, czy podoba się im w takim wydaniu. Była uczestniczka randkowego hitu Polsatu zafundowała sobie radykalną metamorfozę? Musicie zobaczyć, jak teraz wygląda i co powiedziała o swojej fryzurze! Waleria z "Love Island" w nowej fryzurze Waleria z trzeciej edycji "Love island" w programie Polsatu pokazała się w ciemnych, długich włosach, ale po zakończeniu randkowego show piękna uczestniczka przedłużyła fryzurę i przefarbowała się na blond. Waleria nie ukrywała wówczas, że zrobiła to dla Piotrka, który już w "Love Island" głośno przyznał, że podobają mu się kobiety w jasnych włosach. Po jakimś czasie Waleria wróciła do ciemnego koloru, a po rozstaniu z partnerem zdecydowała się na ostre cięcie. Zobacz także: "Love Island". Fani pytają: "Jesteś z Walerią", a Piotr szczerze odpowiada! Teraz z kolei Waleria zastanawia się nad kolejną zmianą fryzury! Była uczestniczka "Love Island" podczas relacji na InstaStories pokazała internautom, jak prezentuje się w grzywce. Właśnie wysuszyłam włosy i ułożyłam sobie te moje spalone włosy- przez te prostowania oczywiście. Oczywiście nie wygląda to dobrze- zdradziła Waleria i dodała, że jej siostra powiedziała, że dobrze wygląda z grzywką. - (...) Ja w sumie kiedyś już miałam (grzywkę przyp. red.) i podobało mi się, tylko, że później żałowałam bo to jest wkurzające, jak odrasta. I teraz ciąć, czy nie ciąć... Nie wiem, co zrobić, ale tak mnie korci już od dłuższego czasu, że nie mogę wytrzymać. Zobaczcie sami, jak z grzywką wygląda Waleria! Zobacz także: "Love Island 4": Armando wstawia zdjęcia bez Oli. Fani przewidują...