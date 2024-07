Uczestnicy, którzy mieli szczęście dotrzeć do wielkiego finału "Love Island 6" wylądowali już w Polsce. Wiktoria i Sebastian od powrotu do kraju są nierozłączni. Również na wywiad z Party dotarli wspólnie. Tylko u nas zdradzili, co sądzą o wygranej Sashy i Angeliny oraz powiedzieli, jakie mają względem siebie plany!

Wiki i Seba o wygranej Sashy i Angeliny

Pomimo tego, że wielki finały 6. edycji "Love Island" już za nami, wielkich emocji wokół uczestników programu wciąż nie brakuje. Podczas gdy niektórzy tłumaczą się ze swojego postępowania, inni cieszą się swoim szczęściem. Wiktoria i Sebastian zdecydowanie należą do tej drugiej grupy. Para w programie "Love Island" miała swoje wzloty i upadki, ostatecznie jednak wspólnie doszli do finału. Teraz Wiki i Sebastian wrócili do Polski i w rozmowie z Party.pl skomentowali zwycięstwo Sashy i Angeliny w 6. edycji "Love Island"!

- Sashe i Angelinę obstawialiśmy od samego początku. Tak jak sobie rozmawialiśmy to oni rzeczywiście na tą wygraną myślę, że zasługują i niech korzystają. Myślę, że super - skwitowała Wiktoria.

Wiki i Sebastian zdradzili nam również swoje plany na przyszłość. Tylko u nas podzielili się szczęśliwa nowiną!

- Mamy wspólne plany na przyszłość. Najpierw mieszkanie w Sopocie a potem zobaczymy - dodał Sebastian.

Para zdradziła także, co w sobie lubi najbardziej- posłuchajcie naszej rozmowy z Wiki i Sebastianem z "Love Island"!

