Paulina i Patryk pokłócili się tuż przed finałem "Love Island 6". Patryk miał spędzić z nią urodziny, jednak zamiast tego, smutny oznajmił, że wcale się tam nie wybiera. Jego programowa wybranka do tej pory nie odniosła się do sprawy, jednak kulisy konfliktu zdradził sam Patryk. Zorganizował live'a, podczas którego towarzyszył mu Paweł, którego Paulina zostawiła dla niego w programie:

Trochę Paula z nami pograła. No trudno - podsumował Paweł, przyznając, że sam jednak miał gorzej.

"Love Island 6": Patryk zdradza kulisy konfliktu z Pauliną

Pomiędzy Patrykiem a Pauliną z "Love Island" wybuchła afera. Para z "Wyspy Miłości" nie spotkała się po programie, a w dodatku Paulina nie spędziła z programowym partnerem swoich urodzin. Co więcej, Patryk pojechał 600 km by spędzić ten wieczór z Natalią. Co konkretnie się wydarzyło? Patryk oraz Paweł zorganizowali transmisje na żywo, podczas której skomentowali zachowanie Pauliny. Warto przypomnieć, że Paweł przez Paulinę zrezygnował z "Love Island" po tym, jak okazało się, że wybrała innego po Casa Amor. Patryk postanowił opowiedzieć, jak wyglądały jego relacje z Pauliną po zakończeniu "Love Island":

Paula wybrała mnie a nie ciebie od tego się zaczęło. Potem ten proces ruszył. Po wyjściu z programu ja odniosłem takie wrażenie, że jesteśmy parą i tak tez się czułem . Miało być tak, że po powrocie mieliśmy spróbować prowadzić życie razem. Na lotnisku mieliśmy rozmowę z Paulą, żebym dał jej trochę czasu, bo ona ma dużo swoich spraw, żebym nie naciskał. Ale, że będziemy w kontakcie.

Patryk przyznał, że jego kontakt z Paulina był średni, ponieważ postanowił dać jej swobodę, której potrzebowała a w tym czasie skupił się na swoich sprawach.

Pierwszy taki dziwny symptom miała jak zobaczyłem, że Paula zaprosiła Natalię na live'a a nie mnie. Myślałem, że razem to zrobimy ale pogadała z Natalka. Ok.

Wyznał, że w międzyczasie dowiedział się, że Paula będzie obchodziła urodziny, jednak nie chciała ich spędzić w jego towarzystwie i poznawać go ze swoimi znajomymi:

Wcześniej zgadaliśmy się i wyszło na to, że Paula ma w niedziele urodziny, ale w niedziele jest zajęta, ale możemy spotkać się w sobotę. Jakkolwiek śmiesznie to nie zabrzmi to tak. Chciałem być miły i celebrować ten dzień ale w niedziele miała spędzić czas ze znajomymi to spoko. Dogadaliśmy się, że widzimy się w sobotę zatem.

Patryk wyjaśnił także, dlaczego ostatecznie nie pojechał do Pauliny z "Love Island" i podkreślił, że to ona nie chciała go widzieć, twierdząc, że myślała, że jego wizyta jest nieaktualna:

Podczas rozmowy z Natalką, uczestniczyłem jako widz i wiele osób pytało o naszą relację i wszyscy widzieli, że widzimy się w sobotę i ona to też potwierdziła. No i z racji na to, że ona mówiła, żeby nie napierać to mamy tą sobotę i miałem tez swoje sprawy i wszystko zorganizowałem ładnie, kwiaty prezent, żeby spędziła ze mną miło czas, pierwsze spotkanie po tym całym "Love Island". No i co w sobotę rano dzwonię z krótkim telefonem, gdzie mam podjechać, to dostałem odpowiedź: "Ale po co? Wczoraj się nie odzywałeś to myślałam, że to nieaktualne".

Przyznał, że o decyzji Pauliny dowiedział się na chwilę przed swoim wyjazdem do niej. Zdziwiony zachowaniem Pauliny był również Paweł:

Krótka rozmowa, z której wynikło, że nie masz po co przyjeżdżać, bo ona sobie wszystko przemyślała. (...) Każdy swoim zachowaniem pisze swoją wizytówkę, bo każdy pisze swoją historię. Ja Cię rozumiem ale miałem gorzej, bo jeszcze musiałem na to wszystko patrzeć.

Patryk odparł:

To jest jej sumienie, jaki miała na to plan. Dorosła kobieta umawia się na coś, wszystkim mówi, że się jej podobasz, a kończy to nie dając szansy się chociaż raz spotkać w realu.

Paweł z "Love Island" również nie miał dobrego zdania o postępowaniu Pauliny:

Ja uważam, że ludzi trzeba traktować z szacunkiem a takie zachowanie świadczy, że nie do końca ten szacunek był, bo trochę Paula z nami pograła. No trudno.

Paulina z "Love Island" jeszcze nie zabrała głosu. Jesteście ciekawi jej wersji?

