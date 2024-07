To już definitywny koniec związku Roksany i Pawła z "Love Island"?! Była uczestniczka randkowego show Polsatu w emocjonalnej relacji na InstaStories nie ukrywa żalu i przyznaje, że po odejściu z programu Paweł przestał się do niej odzywać. Roksana przyznała, że jest zaskoczona jego zachowaniem i zdradziła, że planowali wspólnego live'a podczas którego ogłoszą swoje rozstanie!

Roksana była jedną z uczestniczek ostatniej edycji "Love Island", a w programie dość długo czekała na to, aż jej serce mocniej zabije. Stało się to dopiero podczas Casa Amor i właśnie wtedy poznała Pawła z którym stworzyła parę. Roksana nie ukrywała, że jest oczarowana przystojnym uczestnikiem, ale fani ostro ją krytykowali i twierdzili, że osaczyła swojego partnera. Para planowała wspólną przyszłość po programie- ich relacji nie zniszczyło nawet zaskakujące wyznanie Pawła z "Love Island", który zdradził, że ma współlokatorkę z którą kiedyś wylądował w łóżku.

Roksana i Paweł odpadli z "Love Island" tuż przed finałem programu, a teraz okazuje się, że ich relacja nie przetrwała! Roksana podczas relacji na InstaStories nie ukrywała rozczarowania zachowaniem byłego partnera.

Czuję się zobowiązana powiedzieć wam prawdę bo bardzo dużo osób nam kibicowało, bardzo dużo osób w nas wierzyło. Temat Pawła omijałam bo taka jest prawda, bo wierzyłam, że ten kontakt będzie, natomiast od powrotu Paweł się nie odzywał. Wczoraj udało nam się zdzwonić telefonicznie i powiedziałam mu co myślę, powiedziałam mu, że ja tego nie rozumiem- nie rozumiem tego, że na wyspie miłości ktoś cię chce a później się nie odzywa. Rozmawialiśmy przez telefon i stwierdziliśmy, że dzisiaj wieczorem zrobimy live'a, ale po relacji jego widzę, że nie chce robić ze mną live'a. Chcieliśmy to razem powiedzieć, że po prostu chyba nic z tego nie będzie- wyznała Roksana.

Roksana podczas relacji na InstaStories nie ukrywała wzruszenia i łamiącym głosem mówiła o tym, że wciąż wierzy w miłość i ma nadzieję, że kiedyś pozna tego jedynego.

Chyba to, co mówiłam nad basenem w Casa Amor, że nie można nikomu ufać jest prawdą. Ja się znowu zapomniałam, ale mimo to nie żałuję. Przeżyłam wspaniałą przygodę, poznałam wspaniałych ludzi i dalej zostanę romantyczką i dalej wierzę w miłość. Dalej wierzę, że ktoś zjawi się na mojej drodze- powiedziała Roksana. (...) Ma do was ogromną prośbę, nie hejtujcie nikogo, nie hejtujcie mnie, nie hejtujcie jego bo takie jest życie i spotykamy się z takimi sytuacjami w normalnym życiu. Bądźmy ludźmi, proszę- dodała.