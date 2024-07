Za nami pełen wrażeń finał 6. edycji "Love Island", w którym wielkimi zwycięzcami okazali się Angelina i Sasha! Jednak to wcale nie zwycięska para wywołała najwięcej emocji wśród fanów show, a zdobywcy 3. miejsca, Kuba i Wero. Widzowie nie ukrywają, że ich zdaniem ta dwójka w ogóle nie powinna znaleźć się w finale, a miłosne wyznania Kuby i Wero tylko dolały oliwy do ognia. Gorzkie komentarze zostawili nawet uczestnicy poprzednich edycji programu!

"Love Island": Fani gorzko o miłosnych wyznaniach Wero i Kuby w finale

Szósta edycja "Love Island" z pewnością zapadnie w pamięć widzów na długo - tak wielu dram i zwrotów akcji nie widzieliśmy w żadnej innej odsłonie miłosnego show! Wiele emocji dostarczył m.in. Kuba z "Love Island", który skłamał, że zmagał się z rakiem. Jego partnerka Wero jednak szybko wybaczyła swojemu partnerowi kłamstwa i niedługo po całej aferze, para znalazła się w finale programu.

Fani po tym wszystkim nie są jednak przekonani co do szczerości uczuć tej dwójki. Wielu z nich uważa, że Wero i Kuba niezasłużenie znaleźli się w finale programu. Co więcej, miłosne wyznania pary były dla nich kompletnie nieszczere.

- Ich wyznania to była taka żenada, że musiałam w połowie wyłączyć. - Szkoła aktorska stoi otworem ???? - Ładny teatr ???? kłaniajcie się i wyjdźcie ????‍♀️- piszą fani.

Gorzkie słowa na temat Kuby i jego wyznania zostawili także Wiktor z 4. edycji "Love Island" i Włodek z 5. edycji show.

- Zabrakło wzmianki o tym, jak ozdrowiał dzięki tej miłości! ???????? - napisał Wiktor, zwycięzca 4. edycji "Love Island". - Akurat mitoman w przemowach jest bezkonkurencyjny - dodał ostry komentarz w kierunku Kuby, Włodek z 5. edycji "Love Island".

A Wy, co myślicie o związku Kuby i Wero? Myślicie, że ich relacja ma szansę przetrwać po programie, czy jednak podobnie jak widzowie uważacie, że związek tej dwójki raczej nie przetrwa próby czasu?

