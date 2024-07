Widzowie "Love Island" nie są przekonani czy Kamil i Sara zasłużyli na to, by znaleźć się w finale programu. Po rozmowie z rodzinami, które dla wszystkich były nagrodą i momentem wzruszenia, Kamil zrobił Sarze aferę, ponieważ stwierdził, że jej rodzina go nie lubi:

Reklama

On ja wykończy poza willa. Za wszystko będzie musiała go przepraszać - piszą fani.

Kamil mocno naraził się internautom, którzy uważają, że Sara powinna dać sobie z nim spokój.

"Love Island 6": Widzowie nie chcą Kamila w finale

Za nami półfinał "Love Island 6". Do wielkiego finału przeszły aż cztery pary. Widzowie jednak nie są zadowoleni z ostatecznego składu, ponieważ są zszokowani zachowaniem Kamila i twierdzą, że jego para z Sarą nie powinna znaleźć się w finale.

Kamil w "Love Island" nie zdobył sympatii widzów, którzy określają jego zachowanie mianem "toksycznego". Uczestnik naraził się nie Sarze i odbiorcom, swoją reakcją po rozmowach z rodzicami. Ojczym Sary zadał mu niewygodne pytanie na temat tego, jak traktuje swoją programową partnerkę i chociaż zrobił to bardzo delikatnie, Kamil nie umiał opanować swojego oburzenia, a za wszystko obwinił Sarę, która ostatecznie popłakała się przed kamerami. Uczestnik w dodatku stwierdził:

Nie mam za co jej przeprosić, wyraziłem swoje zdanie.

Zobacz także: "Love Island": Daniel wrócił do byłej partnerki! Natalia komentuje: "To jest jego wybór"

Zobacz także

Internauci nie zostawili na Kamilu suchej nitki, pozostając w szoku, po tym co zobaczyli w ostatnim odcinku "Love Island":

- Kamil kompleksy, kompleksy, kompleksy ????

- Najlepszy Kamil... On się poczuł zaatakowany ???????????????? Dzizas nie wierze!

- I jeszcze ma pretensje za to do Sary ???? zaraz Sara go zacznie przepraszać za słowa swoich rodziców ????????

- Dobre pytanie, a nie chodzi po prostu o bawienie się uczuciami Sary. Mama i jej partner zauważyli to jak w sposób Kamil postępuje z Sara;

- Ewidentnie jej rodzice nie przepadają za nim, na pewno widzą jak się zachowuje A on wygląda jakby zaraz miał jej zabronić się z nimi kontaktować... I obgaduje ją na prawo i lewo;

- Naprawdę szkoda tej Sary dla takiego faceta... ????

Zobacz także: "Love Island": Uczestnicy pokłócili się tuż przed finałem: "O wszystko potrafi się przyczepić"

Mimo ostrych nieporozumień i częstych kłótni Sara i Kamil dostali się do wielkiego finału "Love Island". Widzowie są oburzeni tym werdyktem:

- Serio tak głosowaliście... Sara i Kamil ????????????????W życiu nie widziałem takiego toksyka i takiej dwulicowej laski... Żenada;

- Kamil wynocha już z tej willi, bo tylko psujesz atmosferę;

- Co za koleś, ma żal o to, że Sary rodzice nie zachowali się tak jak on chciał? Chłopie, zachowaj się jak mężczyzna, przyjmij to na klatę i udowodnij, że źle Ciebie ocenili, tylko, że będzie to bardzo trudne, bo jesteś dziwny... Toksyczny...

- Z szacunku do siebie i widzów Sara powinna wstać i powiedzieć, że odchodzą, bo to nie love ta ich Island ????

Reklama

Macie podobne wnioski, obserwując Sarę i Kamila w programie?

Mat. prasowe