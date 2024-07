"Love Island" 6 dobiegł końca, a zwycięzcami hitowego programu Polsatu zostali Angelina i Sasza. Finał reality show przebiegał nieco inaczej, a internauci są zaskoczeni, że na koniec zabrakło jednego z kluczowych elementów programu. Do tej pory na koniec zwycięzcy losowali koperty i wybierali uczucie albo pieniądze. Tym razem tego zabrakło, ale za to zamiast trzech par w finale znalazły się aż cztery! O co chodzi?

Reklama

Internauci ostro komentują zmiany w finale 6. edycji "Love Island"!

Ogromne emocje towarzyszyły uczestnikom "Love Island" 6 aż do samego finału. W programie nie brakowało afer, jak chociażby "tajemnicze" wiadomości Daniela, czy kłamstwa Kuby, a po ogłoszeniu finałowych par w sieci zawrzało, kiedy okazało się, że wśród nich są Kuba i Wero.

Ostatecznie 6. edycję "Love Island" wygrali Angelina i Sasza, a w sieci pojawiły się pytania o koperty, które do tej pory były stałym elementem finału. Zwycięska para losowała jedną z dwóch kopert, a osoba, która wybrała kopertę z pieniędzmi miała zdecydować, czy wybiera uczucie czy pieniądze. W drugim przypadku 100 tys. zł było podzielone na dwie części. W 6. edycji tego elementu zabrakło!

Jakoś w tym sezonie nie wybierali kasa czy miłość ???? Czy mi się wydaje czy zawsze było jeszcze do wyboru miłość albo pieniądze? A gdzie KOPERTY prawdy? były koperty a ich nagle nie ma .. ale ściema Oszustwo fujjjj ! Czemu nie było kopert bo któreś by sobie 100 tysi przytuliło zamiast tej żenującej udawanej miłości

Zobacz także: "Love Island 6": Patryk o kulisach rozstania z Pauliną: "Trochę Paula z nami pograła"

Zobacz także

Internauci szybko sami zasugerowali, skąd ta zmiana w finale 6. edycji "Love Island" i piszą wprost, że uczestnicy zawsze wybierali miłość i dzielili się wygraną po połowie i pewnie dlatego produkcja zrezygnowała z kopert. Co więcej nowe zasady już od jakiegoś czasu obowiązują też w zagranicznych formatach programu.

Było ale to i tak bez sensu bo i tak każdy wybierał miłość Zmienili format. W UK również już się nie wybiera Dzielą równo po 50tys

Mat. prasowe

Byliście zaskoczeni zmianami w finałowym odcinku 6. edycji "Love Island"?