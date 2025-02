Daniel Olbrychski, urodzony 27 lutego 1945 roku w Łowiczu, to jeden z najwybitniejszych polskich aktorów filmowych i teatralnych. Jego kariera rozpoczęła się w latach 60., a talent i charyzma szybko uczyniły go ikoną polskiego kina.

Życie prywatne i związki Daniela Olbrychskiego

Małżeństwo Daniela Olbrychskiego i Moniki Dzienisiewicz

W marcu 1967 roku Daniel Olbrychski poślubił aktorkę Monikę Dzienisiewicz. Para poznała się podczas przyjęcia imieninowego matki Beaty Tyszkiewicz. Podczas spotkania pies gospodyni ugryzł Olbrychskiego, na co Dzienisiewicz zareagowała kąśliwą uwagą. Mimo początkowej niechęci, między nimi zrodziło się uczucie. W tamtym czasie Monika była żoną Włodzimierza "Wowo" Bielickiego, cenionego scenografa i aktora. Po roku intensywnych starań ze strony Olbrychskiego Dzienisiewicz zdecydowała się opuścić męża dla młodszego aktora. Para pobrała się w marcu 1967 roku, gdy Daniel miał 22 lata, a Monika 28. Ich małżeństwo było burzliwe, pełne kłótni i napięć. W 1971 roku na świat przyszedł ich syn, Rafał. Jednak narodziny dziecka nie poprawiły relacji między małżonkami. Wkrótce Olbrychski zaangażował się w romans z piosenkarką Marylą Rodowicz, co doprowadziło do ostatecznego rozpadu małżeństwa. Po rozwodzie Monika Dzienisiewicz związała się z aktorem Andrzejem Kopiczyńskim, z którym pozostała aż do swojej śmierci w 2016 roku.

archiwum państwowe w Zielonej Górze

Romans Daniela Olbrychskiego z Marylą Rodowicz

Daniel Olbrychski i Maryla Rodowicz poznali się na początku lat 70., kiedy oboje byli u szczytu kariery. Ich romans rozpoczął się podczas jednego z bankietów, gdzie szybko znaleźli wspólny język. W tamtym czasie Olbrychski był żonaty z Moniką Dzienisiewicz, jednak uczucie do Rodowicz skłoniło go do opuszczenia żony. Mimo to Dzienisiewicz nie chciała dać mu rozwodu, co komplikowało sytuację. Ich związek był pełen pasji i intensywnych emocji. Spędzali razem czas na koncertach, planach filmowych oraz wspólnych wyjazdach. Jednak różnice w stylu życia i napięty harmonogram zawodowy Rodowicz zaczęły wpływać na relację. Olbrychski czuł się zaniedbywany, a dodatkowo pojawiły się plotki o romansie piosenkarki z Andrzejem Jaroszewiczem, synem ówczesnego premiera. Narastające napięcia i brak porozumienia doprowadziły do rozpadu związku po około trzech latach. Mimo że oboje byli przekonani o sile swojego uczucia, nie udało im się przezwyciężyć trudności. Po latach zarówno Rodowicz, jak i Olbrychski wspominali ten romans jako intensywny, ale trudny okres w ich życiu.

fot. Engelbrecht/AKPA

Małżeństwo Daniela Olbrychskiego z Zuzanną Łapicką

Daniel Olbrychski i Zuzanna Łapicka poznali się w latach 70., kiedy aktor był u szczytu kariery, a Zuzanna, córka znanego aktora Andrzeja Łapickiego, rozpoczynała swoją przygodę z dziennikarstwem. Ich znajomość przerodziła się w głębsze uczucie po zakończeniu głośnego romansu Olbrychskiego z piosenkarką Marylą Rodowicz. Para pobrała się w 1978 roku, a trzy lata później, w 1981 roku, na świat przyszła ich córka, Weronika. Początkowo małżeństwo układało się pomyślnie. Jednak wprowadzenie stanu wojennego w Polsce w 1981 roku wpłynęło na ich życie zawodowe i prywatne. Olbrychski otrzymał propozycje zawodowe za granicą i wyjechał do Paryża na początku 1982 roku. Zuzanna, z powodu trudności z uzyskaniem paszportu, dołączyła do męża dopiero po kilku miesiącach, zabierając ze sobą małą Weronikę. Podczas pobytu we Francji relacje między małżonkami zaczęły się komplikować. Olbrychski nawiązał romans z francuską aktorką Anouk Aimée, co było dla Zuzanny bolesnym doświadczeniem. Mimo prób ratowania związku, kolejne zdrady, w tym głośny romans z niemiecką aktorką Barbarą Sukową, z którą Olbrychski ma syna Wiktora, doprowadziły do rozpadu małżeństwa. Para rozwiodła się w 1989 roku. Po rozwodzie Zuzanna i Daniel utrzymywali przyjacielskie relacje. Łapicka, mimo bolesnych doświadczeń, z humorem wspominała wspólne lata, a ich córka Weronika utrzymywała kontakt z ojcem. Zuzanna Łapicka zmarła 21 grudnia 2018 roku po ciężkiej chorobie.

EastNews

Romans Daniela Olbrychskiego z Anouk Aimée

Daniel Olbrychski i Anouk Aimée poznali się w 1981 roku podczas Festiwalu Filmowego w Cannes. Olbrychski, będący wówczas mężem Zuzanny Łapickiej, uczestniczył w premierze filmu "Jedni i drudzy" w reżyserii Claude'a Leloucha, w którym zagrał rolę dyrygenta Karajana. Podczas jednej z kolacji festiwalowych, Anouk Aimée, znana francuska aktorka, zwróciła szczególną uwagę na polskiego aktora, nie odrywając od niego wzroku. Zuzanna Łapicka, obecna na tym spotkaniu, zauważyła zainteresowanie Aimée swoim mężem. Wkrótce po festiwalu, w Polsce wprowadzono stan wojenny, co utrudniło życie wielu obywatelom, w tym rodzinie Olbrychskich. Daniel otrzymał zgodę na wyjazd do Paryża w związku z zobowiązaniami zawodowymi, podczas gdy jego żona i córka Weronika pozostały w kraju z powodu odmowy wydania paszportu. Podczas pobytu w Paryżu, relacja między Olbrychskim a Aimée nabrała intensywności, prowadząc do romansu. Anouk była tak zaangażowana, że rozważała przeprowadzkę do Warszawy, jeśli Daniel zdecydowałby się opuścić żonę. Zaniepokojona plotkami, docierającymi z Francji, Zuzanna Łapicka otrzymała niespodziewanie paszport od władz PRL, co było nietypowe w tamtym okresie. Po przyjeździe do Paryża została poinformowana przez Andrzeja Żuławskiego o romansie męża z Aimée. Mimo zaangażowania Anouk reżyser Claude Lelouch miał powiedzieć jej, że nie zdoła pokonać dwóch przeszkód: miłości Daniela do żony oraz jego przywiązania do Polski i Solidarności. Ostatecznie, mimo intensywności romansu, Olbrychski wrócił do Polski i do swojej rodziny. Jednak małżeństwo z Zuzanną Łapicką nie przetrwało próby czasu i zakończyło się rozwodem w 1988 roku.

AKPA

Romans Daniela Olbrychskiego z Barbarą Sukową

Daniel Olbrychski i Barbara Sukowa poznali się w połowie lat 80. na planie filmu "Róża Luksemburg" w reżyserii Margarethe von Trotty. Olbrychski, mający wówczas 40 lat, wcielał się w postać Leo Jogichesa, partnera tytułowej bohaterki granej przez 35-letnią Sukowę. Chemia między aktorami szybko przeniosła się poza ekran, prowadząc do intensywnego romansu. Ich relacja rozwijała się dynamicznie, mimo że na planie obecny był mąż Sukowy, który grał w filmie drugoplanową rolę. Para spędzała ze sobą każdą wolną chwilę, zarówno podczas zdjęć w europejskich miastach, jak Praga czy Werona, jak i poza nimi. W 1986 roku wspólnie uczestniczyli w Festiwalu Filmowym w Cannes, gdzie Sukowa została nagrodzona za rolę Róży Luksemburg. To właśnie wtedy aktorka poinformowała Olbrychskiego o swojej ciąży. Mimo że Sukowa była gotowa opuścić męża i założyć z Olbrychskim rodzinę, aktor nie planował rozstania ze swoją żoną, Zuzanną Łapicką, z którą miał kilkuletnią córkę Weronikę. Ostatecznie romans doprowadził do rozpadu małżeństwa Olbrychskiego; Zuzanna Łapicka dowiedziała się o zdradzie od samej Sukowy i wniosła o rozwód w 1988 roku. Syn Olbrychskiego i Sukowy, Viktor, urodził się w 1988 roku. Mimo początkowych napięć aktor starał się utrzymywać kontakt z synem, choć relacje z Sukową były skomplikowane. Viktor nosi nazwisko matki i wychowywał się głównie w Niemczech. Romans z Barbarą Sukową był jednym z najbardziej burzliwych epizodów w życiu osobistym Daniela Olbrychskiego, mającym znaczący wpływ na jego relacje rodzinne i zawodowe.

kadr z filmu Rosa Luxemburg

Małżeństwo Daniela Olbrychskiego z Krystyną Demską-Olbrychską

Daniel Olbrychski i Krystyna Demska-Olbrychska poznali się pod koniec lat 80., kiedy Demska, teatrolożka i menedżerka, zaczęła współpracować z aktorem jako jego agentka. Ich relacja zawodowa z czasem przerodziła się w głębsze uczucie, a oficjalnie zostali parą w 1999 roku. 23 października 2003 roku wzięli cichy ślub cywilny w Nałęczowie, w obecności jedynie pary świadków: Elżbiety Hudon-Pieniak i Andrzeja Celińskiego. Przez lata ich związek przeszedł przez wiele prób, ale dzięki wzajemnemu wsparciu i zrozumieniu ich bliskość tylko się pogłębiła. W 2023 roku obchodzili 20. rocznicę ślubu, a za namową przyjaciółki, aktorki Mai Komorowskiej, rozważają zawarcie ślubu kościelnego. Wcześniej nie było to możliwe ze względu na wcześniejsze małżeństwa Olbrychskiego, ale po śmierci jego byłej żony, Zuzanny Łapickiej, taka ceremonia stała się realna. Ich relacja opiera się na wspólnych pasjach, wzajemnym szacunku i poczuciu humoru. Demska-Olbrychska od młodości podziwiała talent Olbrychskiego, a ich wspólne życie zawodowe i prywatne uczyniło ich zgranym duetem zarówno na scenie, jak i poza nią.

AKPA/Baranowski

Kariera Daniela Olbrychskiego

Daniel Olbrychski swoją karierę rozpoczął w 1963 roku rolą w filmie "Ranny w lesie" w reżyserii Janusza Nasfetera. Przełomowym momentem była jednak współpraca z Andrzejem Wajdą, u którego zagrał w "Popiołach" (1965), wcielając się w postać Rafała Olbromskiego. W kolejnych latach Olbrychski stał się ulubionym aktorem Wajdy, występując w takich filmach jak "Brzezina" (1970), "Wesele" (1972) oraz "Ziemia obiecana" (1974). Jego talent doceniono na arenie międzynarodowej, czego dowodem była rola w "Blaszanym bębenku" (1979) Volkera Schlöndorffa, nagrodzonym Oscarem za najlepszy film nieanglojęzyczny. W 1986 roku zagrał u Margarethe von Trotty w "Róży Luksemburg".

Olbrychski nie ograniczał się jedynie do polskiego kina. Wystąpił w adaptacji "Nieznośnej lekkości bytu" (1988) w reżyserii Philipa Kaufmana oraz w "Salt" (2010) u boku Angeliny Jolie. Jego wszechstronność aktorska przejawiała się również na deskach teatrów, gdzie współpracował z takimi reżyserami jak Adam Hanuszkiewicz czy Agata Duda-Gracz. W ciągu swojej kariery Olbrychski zagrał w blisko 180 filmach i serialach. Jego zaangażowanie i pasja do aktorstwa uczyniły go ikoną polskiej kinematografii, a jego dorobek artystyczny pozostaje inspiracją dla kolejnych pokoleń twórców.

Jego życie zawodowe to nie tylko liczne role filmowe i teatralne, ale także działalność dubbingowa oraz udział w międzynarodowych projektach artystycznych. Olbrychski pozostaje aktywny zawodowo, nieustannie poszukując nowych wyzwań i inspiracji. Warto również wspomnieć, że Olbrychski jest znany ze swoich umiejętności jeździeckich oraz bokserskich, co często wykorzystywał w swoich rolach filmowych, wykonując wiele scen kaskaderskich osobiście. Jego wkład w kulturę został doceniony licznymi nagrodami i odznaczeniami, w tym francuską Legią Honorową w 1986 roku oraz nagrodą Stanisławskiego na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Moskwie w 2007 roku za wybitne osiągnięcia aktorskie.

W 2025 roku Daniela Olbrychskiego będzie można zobaczyć w objazdowym spektaklu "Niespodziewany powrót". To pełna emocji komedia, w której aktorskie perypetie splatają się z rodzinnymi rozterkami. Na scenie Daniel Olbrychski zagra wraz z aktorem Kamilem Kulą. Jednak to nie wszystko! Na deskach Teatru 6. piętro Olbbrychski kolejny raz wcieli się w rolę Humphrey'a Bogarta w sztuce "ZAGRAJ TO JESZCZE RAZ, SAM". W spektaklu zagrają również: Kuba Wojewódzki, jako Allan Felix, Barbara Kurdej-Szatan, jako Nancy, Michał Żebrowski jako Dick i Anna Cieślak, która wcieli się w rolę Lindy.

Daniel Olbrychski opowiedział o sobie w dniu urodzin

Daniel Olbrychski obchodzi właśnie 80. urodziny (27.02.2025). Podczas jednego z ostatnich wywiadów z Polskieą Agencją Prasową aktor podkreślił, że w każdej nowej pracy czuje się jak debiutant i cieszy go możliwość ciągłego uczenia się.

Uważam, że tak naprawdę nigdy nie jesteśmy do końca ukształtowani. W każdej nowej pracy czuję się trochę jak debiutant. Cieszy mnie, że wciąż mogę się czegoś nauczyć - zdradził w rozmowie z PAP Daniel Olbrychski.

W wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej, Daniel Olbrychski zaznaczył, że w jego życiu dużą rolę odegrały przypadki oraz ludzie, których spotkał na swojej drodze. Obecnie, wraz z żoną, pracuje nad książką zatytułowaną "Dary losu". Olbrychski wspomniał również o współpracy z Agatą Dudą-Gracz przy spektaklu "Przebłyski", gdzie partneruje mu Jadwiga Jankowska-Cieślak. Aktor wyraził radość z faktu, że w wieku 80 lat nadal ma nowe wyzwania i marzenia, które go motywują i odmładzają

Solenizanta zapytano również, co uważa za swój największy sukces, a co za największą porażkę?

Oj wie pan… Chyba się nad tym nie zastanawiam. Dla mnie najważniejsze jest to, co robię w danym momencie. W tej chwili jest to sztuka francuskojęzycznego pisarza – Serge’a Kribusa w reż. Agaty Dudy-Gracz, w której gram z moją ukochaną partnerką Jadwigą Jankowską-Cieślak. To przecież mogło już się nie wydarzyć, a muszę powiedzieć, że przyjęcie tej sztuki przypomina mi moje największe tryumfy – z Kmicicem w filmie i Hamletem w teatrze. W wieku 80 lat robię coś, co daje mi wiele radości i aplauz wśród odbiorców - odpowiedział Olbrychski.

Z okazji 80. urodzin życzymy dużo zdrowia i szczęścia!

AKPA/ Gałązka