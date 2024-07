Sylwia Bomba ostro skomentowała zachowanie Daniela z "Love Island", po tym jak na jaw wyszło, że oszukał Natalię, dając jej nadzieję na związek. Przyznała, że była przejęta zachowaniem uczestniczki, która mimo wszystko ślepo brnęła w relację z kimś, kto oszukał ją już na samym początku:

Wszyscy gadali o nim, o tej Tay a ja w całej tej historii zwróciłam uwagę tylko na tę dziewczynę, która wyszła z programu, pobiegła za nim - wspomniała w wywiadzie z Żurnalistą Sylwia Bomba.

Sylwia Bomba nie bez powodu zdecydowała się zabrać głos w tej historii.

"Love Island": Sylwia Bomba o Natalii od Daniela

Sylwia Bomba wspomniała związek z Jackiem Ochmanem w długim wywiadzie. Opowiedziała o tym, jak musiała poradzić sobie po śmierci ojca Antosi, podkreślając, że jej związek z biznesmanem nie był usłany różami, a mimo ogromnej miłości musiała zdecydować się na odejście. To nie pierwszy raz kiedy opowiedziała o toksycznym związku i ucieczce od partnera. Bazując na swoich własnych doświadczeniach, trudno jej było przejść obojętnie obok sytuacji Natalii, która była zaślepiona uczuciem do Daniela, który wszedł do "Love Island", zatajając fakt, że ma dziewczynę. Kiedy widzowie oraz produkcja zorientowali się, że wysyła kobiecie potajemne znaki, wybuchła afera. Natalia jednak zdawała się nie widzieć złego zachowania ze strony Daniela, a po wyjściu z programu wcale go nie przekreśliła. Sylwia Bomba widziała "Love Island" przy okazji realizacji "Gogglebox":

Ostatnio była taka sytuacja w "Love Island", że facet miał dziewczynę na zewnątrz, już go nie pamiętam, chce go zapomnieć w ogóle i pisał sobie literkę "T" i dawał tej swojej Tay sygnały, że o niej myśli, za nią tęskni i ona go oskarżała o oszustwo, znasz tę aferę. Wszyscy gadali o nim, o tej Tay a ja w całej tej historii zwróciłam uwagę tylko na tę dziewczynę, która wyszła z programu, pobiegła za nim i sobie myślę "Boże dziewczyno jak ty bardzo musisz siebie nie kochać i nie szanować siebie" - powiedziała Sylwia Bomba w rozmowie z Żurnalistą.

Aktualnie relacja Daniela i Natalii z "Love Island" to już przeszłość. Uczestniczka na dobre odcięła się od byłego partnera, jednak do końca nie pozwoliła powiedzieć na niego złego słowa i prosiła internautów o uszanowanie jego decyzji:

Ja też do tego nic nie mam, jak on ma być przy niej szczęśliwy, to niech będzie. Ja na pewno swoje szczęście odnajdę - pisała na Instastories.

Po odejściu z programu Daniel z "Love Island" wrócił do byłej partnerki. Z kolei Natalia po głośnym rozstaniu Patryka z Pauliną zaczęła pojawiać się w jego towarzystwie. Czy odnajdzie szczęście u jego boku?

