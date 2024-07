Laura Zawadzka z "Love Island" i Magic Mars spodziewają się dziecka. Pokazali nagrania, na których dzielą się radosną nowiną i pokazują ciążowy brzuszek przyszłej mamy:

Koniecznie zobaczcie nagrania zakochanych, którzy ogłosili właśnie radosną nowinę.

Laura Zawadzka wzięła udział w 4. edycji "Love Island". Poznała uczestników w słynnej już "Casa Amor" i na tyle podbiła serce Arka Kapuścińskiego, że z łatwością zapomniał o relacji z Aleksandrą i skupił się na niej. Jego zachowanie wówczas było szeroko komentowane przez internautów. Po programie jednak zarówno Laura jak i Arek poszli w swoją stronę. Laura Zawadzka z "Love Island" właśnie podzieliła się radosną nowiną i ogłosiła, że jest w ciąży. Na jej profilu na Instagramie pojawił się wymowny filmik, opisany emotikoną "????????". Czy Laura z "Love Island" przy okazji zdradziła płeć maleństwa, dopierając emotikonkę z niebieskim smoczkiem?

Laura Zawadzka z "Love Island" jest w związku z popularnym w sieci fotografem Magic Marsem. Kilka lat temu media rozpisywały się m. in. o jego związku z Klaudią Halejcio, z którą współpracował, czy nawet relacjach z Oliwią Bieniuk. Dziś Magic Mars związany jest z uczestniczką "Love Island", z którą już za kilka miesięcy powitają na świecie swoje pierwsze dziecko:

Nadchodzi czas w życiu każdego mężczyzny, że chciałby poznać miłość swojego życia i zrobić z niej baby mamę. Tak się składa, że ja swoją baby mamę mam. Jakby co to jesteśmy w ciąży. Piąty miesiąc - powiedział, również dzieląc się filmikiem na Instagramie.

Internauci są wzruszeni informacją, którą przekazali Laura Zawadzka z "Love Island" i jej ukochany Magic Mars. W komentarzach pojawiło się mnóstwo gratulacji nie tylko od fanów ale również znajomych z show-biznesu:

- Gratulacje❤️ - napisała Marina

- Magic in the air ✨! Gratulacje ???????? - dodała Aleksandra Skubis z "Top Model"

- Ale cudnie :) Ten maluszek będzie miał najpiękniejsze filmy z dzieciństwa ❤️

- Najpiękniejsza przygoda życia przed Wami! Gratuluje!

- W KOŃCU bezgraniczne szczęście????

- ????????mój mały Maciuś będzie tatą!!!! Gratulacje dziubaski! ????

- Jeeeejuuuu gratulacje!! ????❤️ obserwuje was już tak długo, kibicuje od początku i to jest niesamowita wiadomość! Mnóstwo zdrowia dla całej trójki ????❤️