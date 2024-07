Laura Zawadzka, którą mieliśmy okazję poznać w czwartej odsłonie miłosnego show "Love Island" już nie ukrywa swojego szczęścia. Jak się okazuje, już za kilka miesięcy przywita na świecie swoje pierworodne dziecko. Przyszła mama już wie, czy będzie to chłopiec, czy dziewczynka. Jak się okazuje, ma już nawet wybrane imię! Przekonajcie się jakie!

Reklama

"Love Island 4": Laura Zawadzka wybrała już imię dziecka

Laura Zawadzka pojawiła się w 4. edycji "Love Island". Wówczas podczas pamiętnego "Casa Amore" próbowała podbić serca uczestników. Zrobiła to z powodzeniem, ponieważ do willi wróciła u boku Arka Kapuścińskiego, który zostawił dla niej Aleksandrę. Pomimo dobrych rokowań, relacja ta nie przetrwała próby czasu i po opuszczeniu Wyspy Miłości uczestnicy zaczęli układać swoje życie osobno. Szybko jednak okazało się, że prawdziwa miłość czekała na piękna blondynkę w Polsce. To właśnie tu związała się z popularnym fotografem Magic Marsem. Teraz z kolei okazało się, że Laura Zawadzka z "Love Island 4" jest w ciąży! Na tym jednak dobre wieści się nie skończyły!

Instagram @laura_zawadzka

Zobacz także: "Love Island 6": Co ze związkiem Wiktorii i Sebastiana? Jest komentarz uczestniczki

Po tym jak Laura i jej ukochany ogłosili radosną nowinę, posypały się liczne komentarze bliskich i fanów. Uczestniczka postanowiła im podziękować za miłe słowa:

- Nie jestem w stanie odpisać na tak ogromną ilość wiadomości. Ale bardzo Wam dziękuje za wszystkie gratulacje - napisała.

Przy okazji zorganizowała także sesje pytań i odpowiedzi. Jak nietrudno się domyśleć, internauci pytali głównie o tematy ciążowe. Najbardziej ciekawiła ich płeć dziecka! Uczestniczka hitowego show "Love Island" postanowiła, że nie będzie dłużej trzymać swoich fanów w niepewności. Zradziła, że za jakiś czas na świecie pojawi się... córeczka!

Zobacz także

Instagram @laura_zawadzka

Zobacz także: "Love Island": Jagoda i Wojtek na romantycznym zdjęciu. Fani: "Gratulacje kochani"

Przy okazji zdradziła także imię! Okazuje się, że zakochani zdecydowali się na wdzięcznie imię Zoja. Uczestniczka show zdradziła, kto pomógł im w wyborze:

- Jeżeli chodzi o płeć, to nie wiem, czy się zorientowaliście, lub oglądaliście Story Maćka, ale będziemy mieli córę. A jeśli chodzi o imię to będzie to Zoja. Pisana przez "j" normalnie. I nie my wpadliśmy na to imię, tylko podpowiedziała mi moja znajoma i mi się bardzo spodobało. Tak zaczęliśmy mówić i tak już zostało - wyznała.

Instagram @magicmars86_ @laura_zawadzka

Reklama

Jak Wam się podoba wybór zakochanych?

Instagram @magicmars86_ @laura_zawadzka