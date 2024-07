Sandra i Mateusz z "Love Island" zdecydowali się na ważny krok. Po powrocie do Polski para postanowiła kontynuować swoją relację, a teraz okazuje się, że już wkrótce nastąpi przełom w ich związku. Była uczestniczka randkowego show Telewizyjnej Czwórki podczas rekacji na InstaStories zdradziła, co już wkrótce ją czeka. Sandra nie ukrywa, że jest podekscytowana. Sprawdźcie, o co chodzi!

Sandra z "Love Island" zdradziła, co zaplanowała razem z Mateuszem

Chociaż od wielkiego finału siódmej edycji "Love Island" minęło już kilka tygodni to emocje wokół uczestników nie opadają. Po zakończeniu programu fani śledzą losy par, które zdecydowały na kontynuowanie związku. Ostatnio Jagoda i Wojtek z "Love Island" pokazali romantyczne zdjęcie, a fani ruszyli z gratulacjami. Teraz z kolei Sandra zdradziła, jakie plany ma razem z Mateuszem.

Okazuje się, że Sandrę i Mateusza z "Love Island" czeka przełom w ich związku! Finalistka programu Telewizyjnej Czwórki wyznała bowiem, że podczas majówki pozna rodzinę swojego partnera.

(...) My z Matim lecimy nad morze, poznam jego rodzinkę także jestem super podekscytowana. Nie mogę się doczekać! - napisała podczas relacji na InstaStories.

Wygląda więc na to, że uczucie w związku Sandry i Mateusza z "Love Island" kwitnie w najlepsze. Czy teraz fani programu uwierzą, że to, co ich łączy jest prawdziwe? Niestety, ostatnio internauci bardzo gorzko ocenili ich wspólne zdjęcie. Fani "Love Island" nie ukrywali, że mają dość Mateusza i Sandry, a w komentarzach pisali wprost, że Mati powinien być z Alicją.

A Wy, kibicowaliście Sandrze i Mateuszowi w "Love Island"? My mocno trzymamy za nich kciuki i mamy nadzieję, że ich relacja przetrwa próbę czasu.