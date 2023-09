Od czasu udziału Laury w 3. edycji "Love Island" piękna mieszkanka "Casa Amor" cieszy się ogromną popularnością. Przez ostatnie miesiące, gwiazda dzieliła się z fanami przebiegiem ciąży, by w końcu poinformować o narodzinach córeczki! Laura nie ukrywa, że jest teraz na prawdę szczęśliwa. "Love Island": Laura urodziła! Pochwaliła się zdjęciem córeczki na Instagramie Laura Sieka pojawiła się w 3. edycji "Love Island" by zawojować "Casa Amor" i ostatecznie zamieszkać w miłosnej willi u boku Macieja. Ostatecznie Laura opuściła program po kilku dniach, a dalsze poszukiwania miłości musiała przenieść poza granice wyspy miłości. W końcu udało jej się trafić na wymarzonego kandydata, z którym dość szybko podjęła decyzje o założeniu rodziny. Jeszcze niedawno Laura z "Love Island" chwaliła się ciążowymi krągłościami , a dziś już przywitała na świecie swoją córeczkę Mię! -Nic więcej mi już do szczęścia nie potrzeba. Chyba, że 🐶Kocham was ❤️ RODZINA BALTAZARKÓW W KOMPLECIE - napisała zadowolona mama. Zobacz także: "Love Island 6": Znamy datę premiery nowego sezonu. Szykują się zmiany w emisji? Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez 𝓜𝓻𝓼. 𝓑𝓪𝓵𝓽𝓪𝔃𝓪𝓻👑 (@laura_sieka) Pod postem Laury, w którym przekazała fanom radosną nowinę pojawiła się lawina gratulacji dla młodej mamy. -Gratulacje ❤️ dużo zdrówka dla Was ❤️😍 -Gratulacje. Ty i malutka jesteście mega dzielne 😍 Oby teraz...