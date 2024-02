Iwona Kuczera z 5. edycji "Love Island" właśnie poinformowała swoich fanów, że lada moment po raz pierwszy zostanie mamą. Uczestniczka "Love Island 5" nie tylko pochwaliła się ciążowym brzuszkiem, ale także zdradziła, czy będzie miała synka czy córeczkę. Pod postem z radosnymi wieściami szybko pojawiło się mnóstwo ciepłych słów i gratulacji od fanów.

Iwona Kuczera z "Love Island 5" jest w ciąży

Iwonę Kuczerę poznaliśmy w 5. edycji "Love Island". Choć jej przygoda w programie trwała bardzo krótko, to jednak fani zdążyli ją bardzo polubić, a co więcej, okrzyknęli ją nawet najpiękniejszą uczestniczką w historii show. Iwonie niestety nie udało się znaleźć miłości w programie, ale wszystko wskazuje na to, że właśnie tak miały potoczyć się jej losy w miłosnym show, bo wymarzonego partnera poznała poza kamerami. Dziś Iwona jest w szczęśliwym związku, a co więcej właśnie poinformowała, że spodziewa się dziecka!

Iwona Kuczera z Love Island spodziewa się dziecka Instagram/iwona__kuczera

Iwona z "Love Island" zamieściła na swoim instagramowym profilu przepiękne zdjęcia z ciążowym brzuszkiem i zdradziła, że jej pociecha przyjdzie na świat już za dwa miesiące.

Jeszcze dwa miesiące. Czekam na Ciebie mój Misiu - napisała Iwona z ''Love Island''

Z hashtagów dodanych pod zdjęciami z ciążowej sesji możemy zaś wyczytać, że Iwona spodziewa się chłopca! Serdecznie gratulujemy!

Pod nowym postem uczestniczki 5. edycji "Love Island" szybko pojawiło się mnóstwo ciepłych słów i gratulacji od fanów.

Gratulacje

Gratulacje, dużo zdrówka

Tobie to tylko w ciąży być. Służy pięknie

Jak zawsze petarda. Gratulacje - piszą fani

I my również dołączamy się do tych ciepłych słów.