"Love Island": Laura urodziła! Pokazała w sieci zdjęcie dziecka

Mijają dwa tygodnie odkąd finaliści "Love Island" wrócili do Polski. Fani są bardzo ciekawi czy ktokolwiek z nich zdecydował się obejrzeć wszystkie odcinki trzeciej edycji? Czy to, co pokazano w programie, było tym, co naprawdę myśleli i mówili uczestnicy programu? No i w końcu, jak dziewczyny zareagowały na "Casa amor"? Mina Ani mówi wszystko! "Love Island" dziewczyny zaskoczone wydarzeniami z "Casa Amor" Caroline, Waleria i Ania przebywają aktualnie w Warszawie. Dziewczyny spędzają razem czas i bardzo lubią odpowiadać na pytania fanów. Ponaglane przez niecierpliwych widzów, w końcu zdecydowały się obejrzeć odcinki z "Casa Amor". Przypomnijmy, że chłopcy wymknęli się wtedy z willi i pojechali do innego domu. Tam czekało na nich pięć nowych dziewczyn! Niby gry i różne zbliżające konkurencje były takie same dla willi i dla casa amor, to wystarczy przypomnieć sobie Arsena namiętnie całującego się z jedną z dziewczyn , czy Maćka, który w ciągu kilku dni rozpoczął i zakończył jedną znajomość. Jak na zachowanie swoich ukochanych zareagowały dziewczyny? Waleria przyznała tylko krótko: Możecie wyobrazić sobie, co właśnie dzieje się w naszych głowach... Zaś Ania nie kryła ogromnych emocji! Czy tak poruszyło ją, co w willi wyprawiał Maciek? Czy sama zareagowała w ten sposób na fragmenty z samą sobą? Tak czy inaczej "Casa Amor" zgodnie z założeniami wywołała wielkie emocje, także u dziewczyn, które nie spodziewały się, że wyjazd ich chłopaków wiązał się z tyloma pokusami! Najbardziej mogą być jednak dumne Waleria i Stella. Ich partnerzy, Piotr i Piotrek spali razem i wciąż opowiadali o swoich partnerkach, nie wyrażając żadnego zainteresowania nowymi uczestniczkami. Ania natomiast przyznała, że nie...