Podczas pierwszego w nowym sezonie odcinku swojego show, Kuba Wojewódzki zaprosił do programu prezydenta Andrzeja Dudę. Na wstępie zasugerował, że nie głosował na niego, ale Polacy wybrali go na prezydenta, więc chce z nim porozmawiać. W ubiegłym tygodniu, showman otrzymał odpowiedź od Kancelarii Prezydenta. Zarzucono mu, że nie wysłał oficjalnego zaproszenia do prezydenta.

“Do Kancelarii Prezydenta nie wpłynęło zaproszenie dla Pana Prezydenta Andrzeja Dudy do udziału w show "Kuba Wojewódzki". Występ w tego typu programie nie licuje z powagą urzędu”, powiedziała Katarzyna Adamiak-Sroczyńska, dyrektor biura prasowego Kancelarii Prezydenta.

Bronisław Komorowski pełniąc urząd prezydenta, pojawił się w show Kuby, ale obecny prezydent odmówił udziału w programie TVN. Co na to Kuba? Podczas ostatniego odcinka swojego show, odpowiedział na odrzucenie jego zaproszenia.

Kuba Wojewódzki odpowiada Andrzejowi Dudzie

“Panie Andrzeju, ostatnie badania pokazują, że 36% Polaków jest zadowolonych z Pana prezydentury. Co ciekawe, 36% Polaków przyznaje się do tego, że pali marihuanę. Naprawdę warto przyjść do mojego programu. Ktoś mi ostatnio powiedział, że prezydenta trzeba zaprosić osobiście. Jest szansa, że spotkamy się osobiście na gali “Viva najpiękniejsi” i wtedy będzie miło”, powiedział Kuba Wojewódzki.

To z pewnością byłoby spotkanie na szczycie! Czekamy na dalszy rozwód sytuacji, bo Kuba Wojewódzki ewidentnie nie ma zamiaru odpuścić prezydentowi.

