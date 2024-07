Prezydent Andrzej Duda nie pojawi się w programie Kuby Wojewódzkiego, który w pierwszym odcinku po wakacjach zaprosił głowę państwa do swojego show. Według doniesień portalu Wirtualnemedia.pl, stacja TVN nie wysłała oficjalnego zaproszenia, ale nawet gdyby tak się stało, to szanse, że odpowiedź będzie pozytywna są bardzo małe. Dyrektor biura prasowego Kancelarii Prezydenta stwierdziła bowiem, że prezydent nie pasuje do rozrywkowego programu.

Andrzej Duda nie przyjdzie do show Kuby Wojewódzkiego

- Do Kancelarii Prezydenta nie wpłynęło zaproszenie dla Pana Prezydenta Andrzeja Dudy do udziału w programie „Kuba Wojewódzki”. Występ w tego typu programie nie licuje z powagą urzędu- powiedziała Katarzyna Adamiak-Sroczyńska.

Wygląda więc na to, że prezydent nie podziela entuzjazmu Kuby Wojewódzkiego, który uznał, że jego program jest świetnym miejscem, żeby porozmawiać o swoich poglądach. Czyżby Kuba Wojewódzki liczył, że pojawienie się Andrzeja Dudy przyniesie mu milionową widownię, tak jak było w przypadku kiedy jego zaproszenie przyjął były prezydent Bronisław Komorowski? Odcinek z jego udziałem przyciągnął aż 2,1 mln widzów. To był to rekord wiosennej ramówki show.

- Prezydent, tak jak ja, ma własny program. Pomyślałem, że zaproszę go, żebyśmy mogli porozmawiać o własnych programach. Panie Andrzeju, zapraszam serdecznie. Pan wzywa do odbudowania wspólnoty. To jest świetne miejsce, bo trudno chyba dzisiaj znaleźć ludzi, którzy są dalej od siebie niż my- Kuba Wojewódzki apelował do prezydenta Andrzeja Dudy.

Żałujecie, że prezydent nie pojawi się w programie Kuby?

