Władze Telewizji Publicznej wiedzą już kto zastąpi Roberta Janowskiego! Tak przynajmniej twierdzi "Super Express", który informuje, że TVP ma już potencjalnych kandydatów do roli gospodarza w programie "Jaka to melodia?"! Niestety, wciąż trwa zamieszanie wokół Roberta Janowskiego, który najprawdopodobniej, po 20 latach, rozstanie się z muzycznym show. Jak podał magazyn "Flesz" prowadzący Robert Janowski odchodzi z programu, bo TVP chce zmienić formułę "Jaka to melodia?". Chodzi o dodanie do repertuaru pieśni patriotycznych oraz przeniesienie Janowskiego z kontraktu na etat w TVP. Ostatnio jednak sam Jacek Kurski za pośrednictwem Twittera zapewniał, że Robert Janowski otrzymał propozycję dalszego prowadzenia programu, w dotychczasowej formule.

Teraz, według doniesień Super Expressu, okazuje się, że TVP ma już kandydatów, którzy mogliby poprowadzić program "Jaka to melodia?"! Kto może zastąpić Roberta Janowskiego? Odpowiedź znajdziecie na następnych stronach!

