Klaudia z "Rolnik szuka żony" opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z wyjścia, ale tym razem u jej boku nie ma Valentyna. Para ostatnie wspólne zdjęcie publikowała w połowie lutego i internauci powoli niepokoją się o relację rolniczki i jej narzeczonego. Co się wydarzyło?

Klaudia z "Rolnik szuka żony" pozuje z tajemniczym mężczyzną

Klaudia wzięła udział w 9. edycji programu "Rolnik szuka żony" i od początku było widać, że jest oczarowana Valentynem, co zauważyli też pozostali kandydaci. Po zakończeniu przygody z randkowym hitem Telewizji Polskiej rolniczka kontynuowała relację z Valentynem i ostatecznie zamieszkali razem, a w świątecznym odcinku Klaudia pokazała pierścionek zaręczynowy. Teraz internauci mają powód do niepokoju, bo Klaudia pozuje z dość smutnym wyrazem twarzy z tajemniczym mężczyzną. Co z Valentynem? Emocje podgrzewa fakt, że ostatnie wspólne zdjęcie pary pojawiło się na profilu rolniczki w połowie lutego...

Klaudia w świątecznym odcinku opowiedziała o wyjątkowej niespodziance, jaką przygotował dla niej Valentyn z okazji zaręczyn. Okazuje się, że uczestnik "Rolnika" zdecydował się oświadczyć w domu i zadbał o odpowiednią oprawę, a rolniczka nie ukrywa, że to było bardzo romantyczne.

Sądzicie, że Klaudia niebawem opublikuje wspólne zdjęcie z Valentynem, aby rozwiać spekulacje na temat kryzysu w ich związku? W końcu fani "Rolnika" czekają na ślub pary!

