Kayah była gościem Łukasza Jakóbiaka w jego programie 20m2. Odwiedziła jego małe mieszkanie na Mokotowie, w którym odbywają się słynne wywiady showmana. Łukasz i Kayah znają się od lat, bo Jakóbiak zagrał w klipie piosenkarki do piosenki "Testosteron". Piosenkarka bardzo się przed nim otworzyła i nawet opowiedziała o ciężkim doświadczeniu, przez które kiedyś przeszła.

"Byłam zdradzona i bardzo przez to cierpiałam. No wiesz, to jest taka rana. Ja nie wiem czy ona się może kiedyś zagoić, bo to już nie chodzi tylko o Twoje ego, ale chodzi o to, że komuś zaufałeś, że wierzyłeś (...) Szanuj moje serce nie dlatego, że ono jest moje, tylko dlatego, że ty jesteś w nim. Rozumiesz…" - mówiła Kayah.