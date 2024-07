O Kayah znowu jest głośno -wszystko za sprawą jej związku z Pako Sarrem. Ostatnio pisaliśmy o tym, że piosenkarka znowu jest zakochana i że wróciła do swojego byłego partnera. Okazało się wówczas, że Kayah postawiła wówczas Pako twarde warunki, które musi spełniać, aby być razem. Jakie to były warunki? m.in. "jeśli Pako chce odzyskać jej serce, musi spełnić następujące warunki: odbierać od niej telefony, gdy jest w mieście i w ogóle ograniczyć nocne wyjścia z kolegami"- zdradziła osoba z otoczenia gwiazdy. Zobacz: Kayah postawiła ukochanemu warunki? Wróci do niego, jeśli...

Reklama

Okazuje się, że partner Kayah robi wszystko, aby ją uszczęśliwić. Według informacji Faktu Senegalczyk pisze dla niej romantyczne piosenki i co więcej, wpadł na pomysł, aby razem wykonać jedną z nich.

- To bardzo ujęło Kayah. Nie znała go od tak romantycznej strony. Wpadł na pomysł, aby jedną z tych piosenek nagrali wspólnie. Jest przekonany, że ich romantyczny duet powinien ujrzeć światło dzienne- zdradził znajomy muzyka.

Czekamy więc na ten duet z niecierpliwością!

Reklama

Zobacz: Kayah rozstała się z Pako Sarem