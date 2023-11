Zrozpaczona Kayah pożegnała wyjątkowego człowieka. Jak się okazało, spotkali się zupełnie niedawno i wtedy nic nie wskazywało na to, by miało dojść do takiej tragedii.

Kayah w żałobie

Sobotnim porankiem dotarły do nas wstrząsające wieści o śmierci Piotra Nagłowskiego, znanego i cenionego dziennikarza muzycznego i menadżera. Przygnębiającą wiadomość przekazał DJ i krytyk muzyczny, Hirek Wrona.

Nie żyje Piotr Nagłowski. Legenda polskiej branży muzycznej. Dziennikarz, manager, producent. Olbrzymia strata… Żegnaj Przyjacielu - napisał.

Post w kilka chwil zalała lawina kondolencji. Obojętna na śmierć dziennikarza nie pozostała m.in. Kayah, która znała go doskonale. Jak wyznała, spotkali się zupełnie niedawno, a poczucie humoru go nie opuszczało.

Piotrze, za wcześnie! Widzieliśmy się ostatnio! Było śmiesznie wspominać dawne czasy! Jak to tak teraz? Bez twojego humoru? Serdeczności? I tak - poczciwości? Piotruś, no nieeee! Wielki żal! Nic z tego nie rozumiem! - napisała.

Piotr Nagłowski od lat był związany z branżą muzyczną. Znajomi i bliscy opisywali go jako ciepłego, wrażliwego i otwartego. Odszedł w wieku 65 lat, a przyczyna śmierci pozostaje jak dotąd nieznana. Rodzinie i bliskim przekazujemy szczere kondolencje.