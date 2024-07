Kayah zarobiła aż 12 tysięcy za opublikowanie trzech statusów na Facebooku? Takie zaskakujące rewelacje podaje dziś "Fakt". Wokalistka podpisała umowę z Gdańskiem na promowanie nadmorskiego miasta na swojej stronie internetowej. Do grudnia ma tam zamieścić około 20-30 wpisów. Do tej pory pojawiło się ich zdecydowanie mniej.

Wokalistka zdecydowała się na swoim Facebooku promować Gdańsk oraz bursztyny bałtyckie. Profil artystki ma ponad 115 tys. polubień, a więc radni byli przekonani, że będzie to znakomita reklama:

Umowa przewiduje minimum jeden wpis w tygodniu, związany z bursztynem bałtyckim lub Gdańskiem, światową stolicą bursztynu. Dzięki niej chcemy popularyzować wiedzę o bursztynie i szlakach bursztynowych. Zasięg każdego wpisu to od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy osób. Przewidujemy, że do 15 grudnia zamieścimy 20-30 wpisów. - mówi w Dzienniki Bałtyckim rzecznik prezydenta miasta Antoni Pawlak