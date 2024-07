Katarzyna Bosacka odchudzała się na oczach widzów w swoim programie "Wiem, co jem na diecie". Ile schudła? Przez dwanaście tygodni schudła 9 kg! Widać? Zobaczcie zdjęcie porównujące Kasię przed dietą i po.

Ale to nie koniec. Kasia Bosacka chce walczyć dalej. Musi schudnąć jeszcze 11 kg. Straciła też 6 kg tłuszczu ze składu ciała. Wszystko przez 12 tygodni. Czy przez ten czas zmieniła swoje nawyki żywieniowe i zaczęła regularnie ćwiczyć? Wszystko opowie w ostatnim odcinku swojego programu 15 maja o godz. 11.40 w TVN Style. Prowadząca wspólnie z dietetyczką i trenerem sprawdzą, co zmieniło się w jej organizmie po kilkunastu tygodniach diety. Widzowie będą mogli sprawdzić, ile kilogramów i centymetrów straciła Kasia. Czy poprawił się jej stan zdrowia? Jaki jest teraz skład jej ciała? Co z kondycją fizyczną? Czy Bosacka jest zadowolona z efektów, które osiągnęła?

Bosacka poruszy też problem efektu jojo, który sama przeżyła na własnej skórze. Nie zabraknie też historii gwiazd, które miały problem z naprzemiennym tyciem i chudnięciem.

Kasia Bosacka wzięła też udział w sesji zdjęciowej z widzkami TVN Style, które borykają się z tymi samymi problemami co ona i razem z nią się odchudzały!

Katarzyna Bosacka ze swoimi fankami.

Katarzyna Bosacka w swoim programie "Wiem, co jem na diecie" wygląda w finale tak.