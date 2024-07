Kanye West w amerykańskim Idolu jako uczestnik? Tak! Do sieci trafiło właśnie wyjątkowe nagranie, w którym słynny raper pojawia się na castingach. Jak zareagowała Jennifer Lopez i inni jurorzy? W jaki sposób wspierała go ciężarna wówczas Kim Kardashian? To wideo podbije internet!

Jurorzy starali się zachować powagę, choć wiedzieli, że jest to żart. Całość wyglądała jednak bardzo profesjonalnie. Kanye na początku przedstawił się i powiedział kim jest:

Mam na imię Kanye. Jestem z południowej części Chicago. Jestem producentem. Zawsze chciałem rapować, ale nikt we mnie nie wierzył - mówił West.

Później Kanye zaśpiewał jedną ze swoich piosenek. Zapowiedział, że padnie w niej nazwisko jednego z jurorów. Jennifer Lopez bardzo chciała, żeby było to jej:

Oby k*** chodziło o mnie - śmiała się Jennifer.

Co więcej, w cały żart zaangażowała się również Kim Kardashian, która za kulisami show wspierała męża. Gwiazda była jeszcze w ciąży:

Nie jestem zdenerwowana, ponieważ wierzę w niego. Nie dawałam mu żadnych rad. Mam tylko nadzieję, że wiesz, oni również naprawdę w niego uwierzą - dodała trzymając za niego kciuki.

Ten odcinek "Idola" zostanie wyemitowany 6 stycznia. Coś czujemy, że będzie to wielki hit!

