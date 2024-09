Uczestnicy „Azji Express” rozpoczęli emocjonującą przygodę na filipińskich plażach. Celebryci podczas wyprawy odwiedzą Manilę, by na koniec znaleźć się w Tajpej na Tajwanie. Wśród gwiazd, które walczą o zwycięstwo, są Jacek Jelonek oraz Oliwer Kubiak. Nasza reporterka podczas konferencji zapytała parę, czy wciąż mierzy się z hejtem ze względu na swoją orientację. Jelonek opowiedział o szokującej sytuacji.

W trakcie konferencji prasowej zorganizowanej w związku z najnowszą edycją „Azji Express” nasza reporterka rozmawiała z Jackiem Jelonkiem i Oliwerem Kubiakiem. Uczestnicy programu TVN przyznali, że sytuacja w Polsce w kwestii tolerancji zaczyna się wyraźnie poprawiać.

Jednak wciąż dochodzi do skandalicznych sytuacji. Jacek Jelonek po kampanii przeczytał groźbę, w której autor nawoływał do „strzelania do ludzi”. Celebryta postanowił, że zgłosi sprawę na policję. Gdy rozpoczął konwersację z hejterem, okazało się, że ten ma… 13 lat.

Pamiętam, że ta osoba napisała do mnie z prośbą: nie, proszę, nie rób tego. A ja mówię: Dlaczego mam tego nie robić? Grozisz śmiercią komuś. To jest groźba karalna. Ta rozmowa wyszła. A ta osoba napisała, że ma 13 lat. To było dla mnie szokujące, że to jest młoda osoba, która napisała to dla żartu czy dla beki. Ale to są takie rzeczy, które nie powinny się znaleźć. I to była taka jedna sytuacja, w której zareagowałem i wszedłem w polemikę z tą osobą

– wyjaśnił Jelonek.