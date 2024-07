Jesienna ramówka stacji Polsat wystartowała, a wraz z nią wiele nowości. Jedną z nich jest nowy program Izabeli Janachowskiej o tematyce ślubnej. Po ponad roku od przejścia gwiazdy ze stacji TVN do stacji Polsat, widzowie w końcu doczekają się nowej ślubnej produkcji z jej udziałem. Sama Izabela Janachowska również bardzo czekała na realizację tego projektu. Teraz już wiadomo, czego możemy się spodziewać po "Ślubnym pogotowiu Izabeli Janachowskiej"!

"Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej": Izabela Janachowska zdradziła nam zasady programu

Wiadomość o tym, że Izabela Janchowska przechodzi do Polsatu dotarła do mediów w ubiegłym roku w okresie wakacyjnym. Wówczas piękna tancerka od razu pojawiła się w nowej roli - prowadzącej "Taniec z gwiazdami". Wiedzieliśmy również, że w planach jest nowe ślubne show z jej udziałem, jednak musieliśmy na nie trochę poczekać. Teraz jednak już wiadomo, że nowy ślubny program z Izabelą Janachowską w roli głównej wystartuje już 4 września o godzinie 17:40 w Polsacie. O czym będzie „Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej”? Zdradziła nam to sama zainteresowana!

- To jest taki projekt, który jest dla mnie wyjątkowy, który jest dla mnie bardzo ważny i na którego premierę bardzo czekam. A tak naprawdę bardziej czekam na reakcję widzów i na to, jak zostanie przyjęty. Faktycznie, to jest taki program, który gdzieś tam sobie wymarzyłam [...] Program polega na tym, że parom, które darzą się ogromną miłością, a które po prostu z różnych względów nie mogą pozwolić sobie na ślub i wyprawienie wesela my pomagamy, więc mamy taki specjalny, przepiękny różowy bus, którym udało nam się już przemierzyć prawie całą Polskę no i wyprawiliśmy tych pierwszych osiem - bo tyle jest odcinków - tych osiem wesel, naprawdę wyjątkowym bohaterom - zaczęła Izabela Janachowska.

Co jeszcze na ten temat opowiedziała nam gwiazda? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!