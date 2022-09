Izabela Janachowska niedawno wybrała się do Hiszpanii, gdzie razem z mężem świętowali siódmą rocznicę ślubu. Para postanowiła spędzić trochę czasu tylko we dwoje, a na Instagramie gwiazdy pojawiła się obszerna relacja z luksusowych wakacji w Marbelli. Okazuje się, że wyjazdy tylko we dwoje nie są łatwe dla Izabeli Janachowskiej i w wywiadzie dla magazyny Viva! tancerka przyznała, że pierwszy wyjazd bez synka był dla niej bardzo stresujący... Izabela Janachowska zdradziła, że wakacje bez dziecka nie są dla niej łatwe! Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński są już małżeństwem od siedmiu lat, a 10 maja 2019 roku przyszedł na świat ich syn - Christopher Alexander . Od tego czasu życie gwiazdy programów o tematyce ślubnej bardzo się zmieniło, a mały Chris stał się oczkiem w głowie swoich rodziców. Niedawno Izabela Janachowska w wywiadzie dla Vivy! zdradziła, że pierwszy raz zdecydowała się wyjechać ze swoim mężem bez syna, kiedy Christopher miał trzy miesiące. To pierwsze dłuższe rozstanie było dużym wydarzeniem dla Izabeli Janachowskiej i bardzo je przeżyła: Chrisek był malutki, miał trzy miesiące. Pojechaliśmy na weekend do Berlina, a on został z moimi rodzicami. (...) Chyba ze 20 w ciągu kilku godzin. Mama powiedziała wtedy, że mam przestać dzwonić, że wszystko jest w porządku, mamy zająć się sobą, a jeśli jej nie posłucham, to przestanie odbierać ode mnie telefon. Izabela Janachowska dodała też, że podejmując decyzję o wyjeździe nie spodziewała się, że to będzie tak ciężkie emocjonalnie i jej myśli cały czas krążyły przy synku. Nie spodziewałam się, że wyjazd bez dziecka będzie obarczony takim ciężarem. I choć po tym, jak mama mnie ochrzaniła, było już trochę lepiej, moje myśli nadal krążyły przy Chrisku. Zobacz także: Pamiętacie Izabelę...