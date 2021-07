Izabela Janachowska zdradza, co naprawdę będzie robić w Polsacie: "Taniec z gwiazdami" to rozgrzewka!

To już pewne! Jesienią Izabela Janachowska zostanie nową gwiazdą Polsatu! Na początku września zobaczymy ją obok Krzysztofa Ibisza i Pauliny Sykut-Jeżyny w roli trzeciej prowadzącej "Taniec z gwiazdami". Plotkowano, że Janachowska ma zastąpić w show Sykut-Jeżynę, ale stacja rozwiała te wątpliwości. Izabela nie ukrywa, że choć z tańcem związana jest od lat – jako tancerka sama brała udział w kilku edycjach programu, emitowanego wówczas w TVN – to będzie to dla niej nowe wyzwanie, którym się trochę stresuje. Ma nadzieję, że i współprowadzący show, i widzowie ją polubią, jak również będą dla niej wsparciem.

Taniec to moja pierwsza miłość, której poświęciłam połowę życia. Powrót do "Tańca z Gwiazdami" jest więc dla mnie jak powrót do domu, do korzeni. Ale wracam w całkiem nowej roli i nie ukrywam, że to wielkie wyzwanie. Trema prowadzącej to coś zupełnie innego, niż nerwy, jakie przed występem czuje tancerka. Ale bardzo się cieszę na to nowe zadanie. I jestem wdzięczna, że będę mogła liczyć na wsparcie tak doświadczonego duetu, jak Paulina i Krzysztof. Kochani, jesteście na mnie gotowi? Mam nadzieję, że zasłużę na "dyszkę" od widzów! - zdradziła z uśmiechem w rozmowie z portalem Pomponik.pl Izabela Janachowska.

Teraz Janachowska przyznała, że "Taniec z gwiazdami" to niejedyne wyzwanie, jakie postawiła przed nią Telewizja Polsat. Okazuje się, że tancerkę zobaczymy również w Polsat Cafe. Co będzie tam robić?

Izabela Janachowska poprowadzi nowe show Polsatu?

Do tej pory widzowie kojarzyli Izabelę Janachowską nie tyle z "Tańca z gwiazdami", co z jej programów ślubnych w TVN Style. Gwiazda prowadziła tam m.in. "I nie opuszczę Cię aż do ślubu", "Panny młode ponad miarę" oraz "W czym do ślubu". Przez ostatnich kilka lat Janachowska przemierzyła setki kilometrów, by dotrzeć do młodych par i pomóc im w przygotowaniach do najwazniejszego dnia w życiu. Tę przygodę tancerka wspomina w szerokim wpisie na swoim blogu WeddingDream:

Minione 5 lat to jeden z najważniejszych okresów w moim życiu. Zawsze będę wdzięczna stacji TVN Style za to, że uwierzyli we mnie i mój pomysł. Za to, że razem mogliśmy realizować ciekawe i wartościowe formaty, które pokochały nie tylko Polki, ale też Polacy (często piszecie, że Wasi narzeczeni z równym co Wasze zaangażowaniem oglądają moje programy) – napisała Janachowska.

Teraz Izabela zdecydowała się wrócić do korzeni. I choć sama już nie będzie tańczyć, to wierzy, że emocje jakie będa jej towarzyszyć na parkiecie jako prowadzącej, będą podobne do tych, jakie czuła przed każdym występem.

Jak sama podkreśla, będzie to dopiero rozgrzewka, bo z Polsatem wiąże też kolejne plany zawodowe.

To duże wyzwanie, ale czuje się bezpiecznie dzięki temu, że będę miała obok siebie tak doświadczonych prezenterów, jak Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz. To oczywiście nie jedyna niespodzianka, którą razem z Polsatem dla Was przygotowaliśmy. Od września będziecie mogli mnie oglądać także w Polsat Cafe, a Taniec z Gwiazdami to też dopiero rozgrzewka... Szykujemy dla Was prawdziwy hit! I choć na szczegóły będziecie musieli chwilę poczekać, zaręczam Wam, że warto… Kiedy je zdradzę? Jak zwykle, niebawem – zdradziła Janachowska.

Izabela nie zamierza rezygnować z biznesu ślubnego, który prowadzi od kilku lat. Ma swój concept store, w którym panny młode mogą kupić wymarzone suknie – również z jej autorskiej kolekcji, organizuje warsztaty dla par. Czyżby teraz szykowała nowy program ślubny dla Polsatu? Więcej na ten temat przeczytacie w nowym "Party" już w poniedziałek.

