Pan Lektor z "Hotelu Paradise" już nie zamierza ukrywać swojej twarzy. Muskularny mężczyzna o przenikliwym głosie i rozbrajającym poczuciu humoru do tej pory to zasłaniał ją dłońmi, to znów skrzętnie skrywał pod maską, by teraz wyjawić prawdę. Ulubieniec widzów rajskiego hotelu pojawi się w nowym miłosnym show TVN - "True Love" - w zupełnie nowej roli. Zostanie "Głosem serca". Nowe wcielenie przebije postać kultowego Pana Lektora z "Hotelu Paradise"?

"True Love": Pan Lektor z "Hotelu Paradise" o swojej roli w show. Będzie zupełnie inna niż w rajskim hotelu!

Już niebawem rusza nowe randkowe show TVN. Ku radości wielu fanów rajskiego hotelu, w "True Love" Pan Lektor z "Hotelu Paradie", jednak nie spodziewajcie się go w roli uczestnika. Jego zadaniem będzie nie tylko wspieranie bohaterów programu, ale też stały kontakt z prowadzącą - Edytą Zając.

- Moją rolą jest gadanie do uczestników. Nietypowe jest to, że zwykle lektor nie wchodzi w interakcje z uczestnikami, nie ma takiej możliwości. Oni go nie słyszą. W przypadku "True Love" jest tak, że ten lektor absolutnie z uczestnikami może i wręcz musi rozmawiać - zdradził w rozmowie z reporterem Party.pl Bartosz Łabęcki, znany jako Pan Lektor z "Hotelu Paradise". - Czasem proszą mnie o porady, a ja udaję, że się na czymś znam - dodaje z rozbawieniem.

W rozmowie z Party.pl Pan Lektor z "Hotelu Paradise" zdradził również, jakie relacje łączą go z prowadzącą show - Edytą Zając. Nawiązał również do gwiazdy rajskiego hotelu - Klaudii El Dursi.

Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, czym zaskoczy nam "True Love". Premiera programu już w najbliższy poniedziałek, 27 lutego, o godz. 20:00 na antenie TVN7. Będziecie oglądać?

