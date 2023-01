"True Love": Pan Lektor zachwycony Edytą Zając, a fani dopytują o Klaudię El Dursi i "Hotel Paradise"

Nadszedł ten moment, na który długo czekali fani "Hotelu Paradise" - zaczynają się nagrania do kolejnej edycji show! Członkowie ekipy, którzy pracują przy realizacji tej produkcji są już na miejscu i za chwilę pojawi się tam również piękna prowadząca, Klaudia El Dursi. Z niecierpliwością czeka na nią Pan Lektor, który zdecydował się opublikować nagranie z nowej lokalizacji programu, na którym opowiada, że już nie może się doczekać na spotkanie z piękną modelką. Przy okazji możemy popodziwiać widoki, które uczestnicy nowej edycji show będą za chwilę mieli na co dzień. Zobaczcie nagranie! Zobacz także: "Hotel Paradise": Klaudia El Dursi ma problem przed wyjazdem na nagrania do show! "Hotel Paradise": Pan Lektor pochwalił się nagraniem z nowej lokalizacji show! Pierwsze cztery edycje "Hotelu Paradise" podbiły serca widzów - nic więc dziwnego, że produkcja zdecydowała się nakręcić dwie kolejne odsłony show. Tym razem uczestnicy nie będą jednak przebywać ani na Zanzibarze, ani na Bali. Jak mówił w jednym z wywiadów Pan Lektor, produkcja do nowych edycji programu znalazła jeszcze bardziej egzotyczne miejsce . Na razie jednak oficjalnie nie wiadomo, w jakim kraju będzie realizowana 5. i 6. edycja "Hotelu Paradise", jednak jakiś czas temu udało nam się dowiedzieć, że będzie to miejsce położone w Ameryce Środkowej . Większość członków ekipy realizującej nowe edycje "Hotelu Paradise" jest już na miejscu i oczywiście wśród nich nie mogło zabraknąć Pana Lektora, który z niecierpliwością czeka na przylot Klaudii El Dursi . Z tego też względu zdecydował się opublikować nagranie na swoim Instagramie, na którym zwraca się do prowadzącej, a my dzięki temu możemy choć trochę zobaczyć, w...