"True Love": Tak wygląda willa, w której zamieszkają uczestnicy. Przebiła "Hotel Paradise"?!

Dorota Gardias poprowadzi kolejną edycję "Hotelu Paradise"? Piękna pogodynka TVN podczas relacji na InstaStories zorganizowała "Q&A" i właśnie wtedy zdradziła, czy chciałaby zastąpić Klaudię El Dursi, która prowadzi randkowe show od pierwszej edycji. Sprawdźcie, co napisała Dorota Gardias! Czy mamy spodziewać się zmian w wielkim hicie Telewizyjnej Siódemki? Dorota Gardias zastąpi Klaudię El Dursi w "Hotelu Paradise"? Ponad dwa lata temu odbyła się premiera pierwszej edycji "Hotelu Paradise". Od samego początku randkowe show prowadzi piękna Klaudia El Dursi, która zdobyła popularność w ósmej edycji "Top Model". Klaudia El Dursi nie wygrała programu TVN, ale już kilka miesięcy później okazało się, że zauważyli ją producenci "Hotelu Paradise". Dziś chyba nikt nie wyobraża sobie programu Telewizyjnej Siódemki bez Klaudii El Dursi! Teraz jednak fani zapytali Dorotę Gardias, czy gdyby miała możliwość, to czy zastąpiłaby Klaudię El Dursi w "Hotelu Paradise". Gwiazda TVN odpowiedziała! - Dostajesz propozycję zastąpienia Klaudii El Dursi jako prowadzącej w "Hotelu Paradise". Co robisz?- pytali fani. - Nie zgadzam się- odpowiedziała krótko Dorota Gardias. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Kamil zgłosił się do "Hotelu Paradise"! "To imprezowicz" - mówi Agnieszka Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Marika zdradza, co wydarzyło się pomiędzy nią a Elizą po programie! Jak widać, Klaudia El Dursi nie musi się obawiać, że Dorota Gardias zajmie jej miejsce i zostanie nową prowadzącą "Hotelu Paradise". A Wy chcielibyście zobaczyć pogodynkę w roli gospodyni programu? Dorota Gardias niedawno wzięła udział w innym programie...