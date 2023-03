"True Love":  Pierwsza ostra wymiana zdań pomiędzy uczestnikami. Padły mocne słowa

Czyżby Nathalia skrywała tajemnicę przed wszystkimi uczestnikami i widzami " Hotelu Paradise "? Fani dokonali szokującego odkrycia! Czy to możliwe, że Nathalia oszukuje swojego programowego partnera? Widzowie sugerują, że uczestniczka przyszła do programu będąc w związku. W dodatku jej chłopakiem ma być... gwiazdor drugiej edycji show! Zobacz także: Nathalia z "Hotelu Paradise" pokazała romantyczne zdjęcie. Fani są pewni, że nie pozuje na nim z Marcinem... Nathalia z "Hotelu Paradise 3" i Kamil z "Hotelu Paradise 2" są parą? Nathalia i Marcin na tę chwilę są zdecydowanie jedną z najmocniejszych par w " Hotelu Paradise ". Do tej pory, jeżeli podczas "rajskiego rozdania" nie były wprowadzane żadne dodatkowe zasady, nie mieli się czego obawiać. Wiedzieli, że mogą wzajemnie na sobie polegać, a relacja, jaka się pomiędzy nimi wytworzyła należy do tych najnamiętniejszych. Ostatnio szerokim echem odbiła się tajemnica Oli, którą ukryła przed pozostałymi uczestnikami, że w programie ma pojawić się jej kolega. Nadwyrężone zaufanie sprawiło, że została wydalona z programu. Wygląda jednak na to, że Nathalia może skrywać jeszcze poważniejszą tajemnicę niż Ola... Widzowie są niemal pewni, że Nathalia przyszła do programu, będąc w związku! W dodatku sugerują, że chłopakiem, który wciąż czeka na nią w Polsce jest... Kamil z drugiej edycji! - Na Twitterze są jeszcze zdjęcia Nathalia jest w związku podczas kręcenia programu mało tego z Kamilem z poprzedniej edycji. - Wszystko jest na Twitterze mam zdjęcia Czy domysły internautów się potwierdzą? Czy Nathalia byłaby zdolna do takiej intrygi? Co na to Marcin? Myślicie, że te przypuszczenia mogą się potwierdzić? Zobacz także: "Hotel Paradise": Najpierw Ola,...