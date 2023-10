Choć na nowy sezon "Hotelu Paradise" musimy jeszcze poczekać, już niebawem na sympatyków TVN czeka zupełnie nowy randkowy program z Edytą Zając w roli prowadzącej. Co ciekawe, w "True Love" tuż obok pięknej modelki nie zabraknie też... gwiazdora rajskiego hotelu. Mowa o uwielbianym przez widzów Panu Lektorze z "Hotelu Paradise". Poznajcie szczegóły!

"True Love": Pan Lektor z "Hotelu Paradise" gwiazdą nowego miłosnego show TVN

Do tej pory wizerunek Pana Lektora z "Hotelu Paradise" owiany był tajemnicą. Muskularny mężczyzna o przenikliwym głosie i rozbrajającym poczuciu humoru to zasłaniał swoją twarz dłońmi, to znów skrzętnie skrywał ją pod maską, by teraz wyjawić prawdę. Pan Lektor nie tylko już nie ma zamiaru ukrywać swojego wizerunku, ale niebawem stanie się gwiazdą kolejnego miłosnego formatu TVN. Mowa o "True Love", które już wkrótce trafi na antenę TVN 7.

- No to już oficjalnie ???? pozdrowienia z raju ???? czekacie na nasze nowe dziecko? #truelove - pisze na Instagramie Pan Lektor z "Hotelu Paradise".

Również na InstaStories Pana Lektora pojawiły się zdjęcia zza kulis show, na których pozuje nie tylko z osobami z produkcji, ale też z prowadzącą "True Love" Edytą Zając. Także modelka nie szczędzi fanom zakulisowych smaczków, to pokazując kadry z garderoby, to znów ze studia, gdzie dogrywany jest dźwięk.

Już niebawem Edyta Zając zadebiutuje w roli prowadzącej miłosnego show. Na antenę TVN7 trafi długo wyczekiwana polska wersja szwedzkiego formatu o tej samej nazwie. Nie spodziewajcie się jednak kolejnej wersji typu "Love Island" czy "Hotelu Paradise". Choć w "True Love" uczestnicy również zamieszkają w luksusowej egzotycznej willi, ich relacje będą bacznie obserwowane nie tylko przez prowadzącą i i innych graczy.

Jak już wiemy, w programie wystąpi 10 singli i singielek, którzy marzą o znalezieniu drugiej połówki. W trakcie wakacyjnego pobytu w słonecznej Kolumbii uczestnicy będą randkować, nawiązywać relacje, a podczas Ceremonii Prawdy, zostaną poddani testowi z pomocą... wykrywacza kłamstw. Premiera już 27 lutego o godz. 20:00 na antenie TVN7. Będziecie oglądać?

