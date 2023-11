Za nami wielki finał siódmej edycji "Hotelu Paradise". Program nie po raz pierwszy udowodnił, że nadal może zaskakiwać widzów, a jego scenariusz jest bardzo trudny do przewidzenia. Fani do końca byli pewni, że Mallu i Marvin wrócą do Polski jako para. Wszystko wskazuje jednak na to, że uczestnicy nie są razem. Internauci podejrzewają, że Karolina związała się z innym bohaterem randkowego show.

Mallu jest z Wojtkiem po finale "Hotelu Paradise"?

Wielki finał już za nami, teraz fani randkowego formatu z wypiekami na twarzy czekają na informacje o tym, które pary są razem po "Hotelu Paradise". Mallu i Marvin należeli do ulubieńców widzów. Uczestnicy chcieli być razem już od pierwszego odcinka. Wszystko wskazywało na to, że między nimi pojawiło się uczucie. Sytuacja skomplikowała się, gdy Mallu na własne życzenie opuściła program. Na następnym Rajskim Rozdaniu natomiast odpadł Marvin.

Po zakończeniu siódmej edycji "Hotelu Paradise" Mallu opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie, pod którym napisała: "Dzięki za wsparcie". Na fotografii pojawiła się razem z uczestnikiem randkowego show, jednak nie jest to Marvin! Dziewczyna zapozowała z Wojtkiem. Komentarze pod wpisem mówią same za siebie. Internauci są mono zdziwieni.

Serio, chcę wiedzieć, czy są z Marcinem, jeśli nie to dlaczego, co i jak. Mieliśmy się dowiedzieć po finale.

Myślałam, że pierwszemu podziękujesz Marvinowi.

Nie są razem, podobno Marvin z Oliwką.

Wojtek i Karolina są razem? Co z Marvinem? Czemu Karoliny nie było na Pandorze?

A co z Marvinem?

Tego się nie spodziewałem, życzę wam powodzenia.

Moje serce pękło. Mam nadzieję, że jeśli to było prawdziwe między wami, to i tak los sprawi, że znów się połączycie... Dzięki tobie i Marcinowi to był piękny sezon...

Fani wielokrotnie pytali Mallu i Marvina, czy są razem. Para jednak nie udzieliła jednoznacznej odpowiedzi. Z czasem widzowie zaczęli podejrzewać, że uczestnicy jednak nie stworzyli trwałej relacji. Czyżby Mallu rzeczywiście wybrała Wojtka?

W ciągu najbliższych dni z pewnością będziemy poznawali nowe szczegóły na temat relacji uczestników siódmej edycji "Hotelu Paradise". Jedno jest pewne — zaskoczeń nie brakuje. Oglądaliście ostatnią odsłonę show?

