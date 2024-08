Polacy z utęsknieniem wypatrują jesieni, by znów móc oglądać swoje ulubione formaty. Wielu niecierpliwie wyczekuje nowego sezonu "Hotelu Paradise", który za każdym razem dostarcza im mnóstwo emocji. Do premiery zostało jeszcze trochę czasu, ale produkcja już przedstawiła nam pierwszą uczestniczkę!

Reklama

Oto pierwsza uczestniczka "Hotel Paradise 9"

Program "Hotel Paradise" szybko zdobył popularność, co pozwoliło stacji realizować kolejne sezony. Do tej pory doczekaliśmy się ośmiu edycji, a dziewiąta zagości na antenie już jesienią! Fani nie mogą się doczekać i niecierpliwie wyczekują nowych informacji ws. show. Wiadomo, że prowadzącą niezmiennie pozostaje Klaudia El Dursi, jednak pewne kwestie ulegną drobnej zmianie.

Okazuje się, że w 9. sezonie uczestnicy, którzy odpadną, będą mieli szansę na powrót do willi, ale decyzja nie będzie zależna od nich! Rozstrzygnie to pojedynek, który stoczą z pozostałymi domownikami. Zadanie będzie o tyle ryzykowne, że w zamian za powrót, ktoś inny będzie musiał pożegnać się z formatem. Na widzów czekać będzie więc sporo emocji, ale zanim to, produkcja przedstawiła nam pierwszą uczestniczkę!

Klaudia El Dursi Pawel Wodzynski/East News

W willi "Hotelu Paradise" zamieszka ciemno-włosa Alicja o delikatnej urodzie! Póki co niewiele o niej wiadomo, ale internautom i tak wystarczyły raptem dwa zdjęcia, by stwierdzić, że uczestniczka nieźle namiesza w programie.

Będą z nią dramy

Jest piękna, oby z charakteru okazała się taka sama

Oj namiesza, namiesza

Na szczęście pozostała część widzów ciepło przyjęła Alicję. Myślicie, że ta serio namiesza w programie? Warto wspomnieć, że po raz pierwszy w historii na wstępie uczestnicy nie będą mieli wpływu na wybór swoich pierwszych partnerów, co już może wywołać pierwsze nieporozumienia.

Zobacz także

Nowy sezon "Hotelu Paradise" startuje 26 sierpnia na antenie TVN7. Odcinki będą emitowane od poniedziałku do piątku o godz. 20:00. Czekacie?

Reklama

Zobacz także: Znamy nazwisko ostatniej jurorki w "The Voice Senior"! To gwiazda innego talent show