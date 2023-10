Eliza i Jay poznali się w 5. edycji "Hotelu Paradise". Dziś są jedną z najpopularniejszych par, które poznały się na planie show. Czy chcieliby przeżyć tę przygodę jeszcze raz? Gdy spytaliśmy uczestniczkę o nową edycję "Hotel Paradise. All Stars" wyznała:

Z jednej strony mi było przykro.

Dlaczego?

Eliza o "Hotelu Paradise. All Stars"

Eliza i Jay z "Hotelu Paradise" niedawno wrócili z wyprawy po Afryce. Postanowili tymczasowo porzucić dotychczasowe życie i przeżyć wielką przygodę. Chociaż poznali się na planie "Hotelu Paradise" i zdobyli ogromną popularność na co dzień stronią od show-biznesu. Tym razem jednak zrobili wyjątek. Nasz reporter spotkał Elizę przy okazji jednego z eventów w Warszawie i podpytał o emocje związane z nową odsłoną programu "Hotel Paradise. All Stars". Eliza nie ukrywa, że wraz z Jay'em zareagowali sentymentalnie, gdy okazało się, że niektórzy uczestnicy mogą przeżyć tę niezwykłą przygodę drugi raz:

Zazdroszczę im, no i kurczę bardzo dużo wspomnień, bo w tym programie poznałam swoją miłość i jak oglądałam ich edycję to miałam taką melancholię. Tak z jednej strony mi było przykro, że tam nie jestem w All Starsach ale z drugiej strony wyszłam z miłością, więc czego więcej chcieć.

Eliza i Jay doceniają to, co ich spotkało dzięki "Hotelowi Paradise". Nie ukrywali również swoich emocji, jak odwiedzili lokalizację, gdzie kręcona była trzecia i czwarta edycja show. Okazało się, że willa z "Hotelu Paradise" na Zanzibarze to ruina, co mocno ich poruszyło.

W wywiadzie z Party.pl Eliza wyznała również, że ona i Jay, oglądając "Hotel Paradise. All Stars" mieli problem z odróżnieniem Grzesia od Klaudii El Dursi. Jak to możliwe? Zobaczcie nasz wywiad.

