Pod ostatnim postem Krystiana z trzeciej edycji "Hotelu Paradise" posypały się liczne gratulacje. Uwielbiany uczestnik show TVN-u oświadczył, że właśnie rozpoczął nowy, wyczekany etap w swoim życiu! O co chodzi? Koniecznie poznajcie szczegóły!

"Hotel Paradise": Krystian i jego ukochana mają powody do radości

Krystian pojawił się w trzeciej odsłonie miłosnego show TVN-u. Wówczas gorące uczucie połączyło go z Basią, z którą doszedł do samego finału. Niestety, miłość zakończyła się niedługo po zakończeniu show. Pomimo tego uczestnik zyskał popularność oraz sympatię widzów, którzy do teraz śledzą jego losy za sprawą mediów społecznościowych. To właśnie tam jakiś czas temu ulubieniec fanów pokazał swoją nową dziewczynę. Ostatnio okazało się także, że Krystian z "Hotelu Paradise 3" oświadczył się swojej ukochanej, Oliwii. Teraz z kolei zakochani mają kolejne powody do radości!

Nie da się ukryć, że w przypadku Krystiana z "Hotelu Paradise 3" miłość z ukochaną kwitnie. Jakiś czas temu zakochani ze sobą zamieszkali. Wspólnie raczą swoich fanów licznymi relacjami. Teraz z kolei okazuje się, że ci... doczekali się pierwszego dziecka! Jak się okazuje, para świetnie dogaduje się ze sobą także na tle biznesowym, ponieważ właśnie otworzyli wspólną manufakturę słodkości! Wszystkim pochwalili się za sprawą Instagrama, gdzie wylądował filmik, który pokazuje nowe, słodkie miejsce na mapie Warszawy.

- Kochani w końcu! Możemy Wam pokazać co tworzyliśmy w ostatnim czasie ❤️ Nasza słodka truskawkowa kraina jest niczym nasze pierwsze dziecko, było dużo stresu dużo pracy i kryzysowych momentów, ale MAMY to! [...] Nasza słodka kraina jest połączeniem kawiarni, cukierni i miejsca, w którym możesz sprawić piękny prezent ukochanej osobie. Nasz lokal ma również wyjątkowe wnętrze, w którym poczujesz się jak w truskawkowym raju - napisał uczestnik show.

Pod postem uczestnika "Hotel Paradise" posypały się liczne komentarze i gratulacje fanów:

- Jestem z was dumna ❤️ - Przepięknie to wygląda ! ❤️ daliście czadu ???????? Życzę Wam z całego serca jak najlepiej, samych sukcesów ???????? - zapowiada się smakowicie ???? - Gratulacje ! Pięknie ❤️????

My również gratulujemy!

