Za nami finał 6. edycji "Hotelu Paradise", a na jaw szybko wyszły informacje na temat losów uczestników po zakończeniu show. Fani dowiedzieli się między innymi, że relacja Magdy i Grzegorza nie przetrwała, a co więcej, rozpadła się zaraz po finale programu! Jak się okazało, Magda rzuciła Grzegorza, a cała sytuacja bardzo zraniła uczestnika. Fani nie szczędzą krytycznych komentarzy Magdzie, która w ich opinii wykorzystała Grzesia tylko po to, aby dojść do finału. W końcu uczestniczka postanowiła odpowiedzieć. "Hotel Paradise 6": Magda odpowiada na krytykę widzów! Szósta edycja "Hotelu Paradise" niestety nie sprawiła, że dzięki programowi narodziły się nowe związki. Bliższe relacje uczestników szybko się rozpadły, w tym również związek Magdy i Grzegorza. Jak wyznała w rozmowie z Party.pl Angelika, Magda rzuciła Grzegorza zaraz po zakończeniu "Hotelu Paradise" . To było bardziej do przewidzenia niż moja relacja z Davidem, że to nie przetrwa. Było już to widać w "Hotelu" i dużo rzeczy, które działy się też po finale "Hotelu" wpłynęło na to, że faktycznie ta relacja nie przetrwała - powiedziała Angelika w rozmowie z Party.pl. Zobacz także: "Hotel Paradise 6": Fani podzieleni po finale. W komentarzach rozpętała się prawdziwa burza Sam Grzegorz z "Hotelu Paradise" przyznał, że Magda go wystawiła. Miała umówić się z nim na obiad i odebrać swoje rzeczy. W ostatniej chwili odwołała spotkanie, wyprowadzając programowego partnera z równowagi. W wywiadzie z cozatydzień.tvn.pl Grzegorz napomknął, że Magda miała wracać w tym czasie z Holandii, gdzie była z innym mężczyzną. On również miał pojawić się na ich wspólnym spotkaniu. Choć dla fanów "Hotelu Paradise" rozstanie Grzegorza i Magdy nie było zaskoczeniem, to...