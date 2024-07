Widzowie "Hotelu Paradise" nie mogą narzekać na nudę, a w rajskiej willi w Panamie wciąż pojawiają się nowi mieszkańcy, mający ogromną chrapkę na sławę, uczucia i wielkie pieniądze. Jak Luiza z 3. sezonu show ocenia panów z najnowszej edycji rajskiego hotelu? Czy z którymś z nich chciałaby nawiązać bliższą relację?

"Hotel Paradise 5": Luiza o przystojniakach z programu. Kogo by wybrała?

Finał 5. edycji miłosnego hitu TVN7 zbliża się wielkimi krokami, a w programie wciąż pojawiają się nowe twarze. Niedawno do "Hotelu Paradise" dołączył Grzegorz, którzy przywrócił do show charyzmatyczną Marikę. Czy to właśnie ta dwójka ma największe szanse na wygraną? Zapytaliśmy Luizę z 3. odsłony rajskiego hotelu o to, jak ocenia przystojniaków z najnowszej edycji "Hotelu Paradise".

- Polubiłam Jay'a, bo jest inny i też ma swoje zdanie - przyznaje Luiza w rozmowie z Party.pl. - On mi trochę przypomina Simona - dodaje.

Luiza zdradziła też, że to dla Elizy i Jay'a ogląda "Hotel Paradise", a także wyznała, który z panów najbardziej wpadł jej w oko. Jej wybór może was zaskoczyć. Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze zdradziła nam Luiza.

Luiza była uznawana za jedną z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek 3. edycji "Hotelu Paradise", choć z programu wyszła jako singielka, szybko okazało się, że po zakończeniu show stworzyła szczęśliwy związek z Maurycym. Jak już wiemy, ich relacja nie przetrwała próby czasy, a byli zakochani rozstali się w przyjacielskich stosunkach.

